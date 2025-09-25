search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
Cum au furat 18 funcționari de la Casa de Sănătate Bacău peste un milion de lei din banii instituţiei. Ancheta a fost extinsă la nivel naţional

Publicat:

Un nou scandal zguduie sistemul de sănătate din România, după ce mulți angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău sunt acuzați că au pus la cale o fraudă de proporții, prin care au sustras peste un milion de lei bani publici, timp de trei ani.

Mia mulţi angajaţi ai CJAS Bacău sunt acuzaţi că au delapidat peste un milion de lei. FOTO: arhivă
Un nou caz de deturnare de fonduri a ieșit la lumină, de data aceasta la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău, unde 18 angajați sunt suspectați că au delapidat peste un milion de lei din bugetul instituției, între 2022 și 2025.

Concret, aceştia ar fi solicitat avansuri pentru concedii, cu complicitatea conducerii, și foloseau acești bani pentru investiții în afaceri imobiliare, notează Observator.

Cum funcţiona schema

Ancheta a fost declanșată după ce Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave în activitatea financiară a instituției, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a fost informată și a confirmat amploarea fraudei.

„Am descoperit că fenomenul este de o amploare mai mare şi am luat măsuri de îndată la nivelul managementului Case de Asigurări de Sănătate Bacău, pentru că nu tolerăm astfel de comportamente. La Casa de Asigurări Bacău va veni o echipă de conducere din alt judeţ tocmai datorită dimensiunii acestui fenomen”, a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Mecanismul fraudei era cât se poate de simplu: angajații solicitau avansuri generoase pentru concedii, iar conducerea aproba cererile fără să ceară documente justificative. Un caz aparte a fost cel al unui director care ar fi primit, într-o singură tranșă, bani pentru 190 de zile de concediu, adică peste șase luni.

Deși patru directori de servicii și-au pierdut funcțiile de conducere, aceștia continuă să lucreze în instituție.

„Au fost emise decizii de încetare a funcţiilor pe care le ocupau, dar au revenit pe posturile pe care erau titulari”, a declarat Gabriela Luminiţa Grosu, director general al CJAS Bacău.

 „Sumele reprezentau avansuri, indemnizaţii, concedii de odihnă, nu poate fi vorba de sume luate fără informarea conducerii. Sumele se pot vedea, a fost o chestie transparentă”, a afirmat Ana-Maria Lungu, consilier juridic în cadrul instituției.  

În ciuda acestor declaraţii, potrivit aceleiaşi surse, în documente nu ar fi fost trecută valoarea exactă luată de angajaţi.

„Au fost descoperite aspecte negative privind plata unor sume considerabile de bani (de ordinul sutelor de mii de lei/an) (...) fără a avea documente justificative şi bază legală, precum şi evidenţierea incorectă a acestor sume de bani în înregistrările contabile ale instituţiei în cauză”, spune şi CNAS.

Deocamdată, angajații implicați nu pot fi concediați până la finalizarea anchetei, însă au obligația de a returna sumele deturnate.

Noua conducere, adusă din alt județ, încă încearcă să înțeleagă amploarea fraudei.

Ancheta a fost extinsă la nivel naţional

Ca reacție preventivă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a extins verificările la nivel național.

„Ne-am pus întrebarea dacă nu cumva se poate întâmpla acelaşi lucru. Am solicitat tuturor caselor de asigurări de sănătate nişte date, nişte indicii, pe baza cărora noi vom putea să analizăm dacă sunt alte comportamente, alte situaţii punctuale şi în alte judeţe”, a declarat preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

Conducerea CJAS Bacău a cerut oficial CNAS ca noii directori să fie din alte județe, pentru a evita orice influență în desfășurarea anchetei.

