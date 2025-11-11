Carmen Uscatu acuză presiuni și face apel la Oana Georghiu să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației”

Carmen Uscatu suține că este supusă „presiunilor de a nu vorbi public” despre situația actuală din „Dăruiește Viață” și avertizează asupra „unei incompatibilități de roluri” între poziția Oanei Gheorghiu în ONG și noua sa funcție de vicepremier.

„Tot ce am făcut în Daruiește Viață a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență”, a scris Carmen Uscatu, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Ea a adăugat: „Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruiește Viață și membru în Guvernul Romaniei.”

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a insistat că Oana Gheorghiu „va fi cel mai bun viceprim-ministru al României”. „Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”, a avertizat ea.

„Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a mai punctat cofondatoarea organizației nonguvernamentale.

Reacția vine după ce, într-un interviu acordat HotNews, Carmen Uscatu a susținut că deși Oana Gheorghiu s-a suspendat din rolurile executive la Asociație, prezența sa în funcția de vicepremier este ”o vulnerabilitate foarte mare”, pentru că Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului.

Ea a susținut că atunci când devii ministru, nu mai poți fi și într-o organizație non-guvernamentală.

”Eu nu o să discut decizia Oanei Gheorghiu, pentru că a fost o decizie personală. E doar regretabil că nu s-a discutat înainte în Asociația „Dăruiește Viață” acest lucru. Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării decât binele pe care „Dăruiește Viață” a reușit și reușește să-l facă societății”, a spus aceasta.

Ulterior, Oana Gheorghiu a reacționat la declarațiile făcute de Carmen Uscatu, afirmând că: „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”.