Cât costă alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025. Buget de peste 67 de milioane de lei

Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor din 7 decembrie 2025, când bucureștenii își vor alege noul primar general. Suma acoperă cheltuielile MAI și AEP pentru logistică, securitate și administrarea procesului electoral.

La cât se ridică costurile alegerilor pentru Primăria Municipiului București în 2025

Guvernul a stabilit un buget total de 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. Din această sumă, 45 de milioane de lei sunt alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru paza, transportul și securizarea materialelor electorale, iar aproape 17 milioane de lei merg către Autoritatea Electorală Permanentă, care coordonează personalul din secțiile de votare, infrastructura IT și procedurile de centralizare a rezultatelor.

Pentru comparație, alegerile prezidențiale din 2024 au fost bugetate la peste 1,18 miliarde de lei la nivel național. Scrutinul pentru București este însă unul parțial și presupune costuri mai reduse, fiind vizată doar alegerea primarului general.

Cât costă un vot în București în 2025

Conform datelor Autorității Electorale Permanente, în noiembrie 2024 erau înscriși 1.786.929 de alegători pe listele electorale permanente din Municipiul București.

Raportat la bugetul total de 67,6 milioane lei, rezultă un cost de aproximativ 38 de lei pentru fiecare alegător. Dacă raportăm aceeași sumă la întreaga populație a orașului, estimată la 3,2 milioane de locuitori, costul scade la circa 21 de lei per locuitor.

Calendarul complet al alegerilor pentru Primăria Generală

Alegerile pentru Primăria Municipiului București au fost stabilite pentru 7 decembrie 2025, după ce fostul primar Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și și-a depus demisia. Atribuțiile sale au fost preluate de Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei.

Conform Codului Administrativ, alegerile parțiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea postului, iar Guvernul a stabilit data scrutinului pe 21 octombrie 2025.

Etapele principale ale procesului electoral

11 – 17 noiembrie 2025: depunerea candidaturilor pentru funcția de Primar General al Municipiului București

18 – 19 noiembrie 2025: depunerea contestațiilor privind candidaturile

20 noiembrie 2025: soluționarea contestațiilor

21 noiembrie 2025: amplasarea panourilor electorale

22 noiembrie 2025: începutul campaniei electorale

24 noiembrie 2025: tragerea la sorți a numerelor de ordine de pe buletinele de vot

2 decembrie 2025: tipărirea buletinelor de vot și desemnarea președinților secțiilor de votare

3 – 4 decembrie 2025: soluționarea contestațiilor privind desemnarea președinților și locațiilor secțiilor de votare

6 decembrie 2025, ora 07:00: încheierea campaniei electorale

7 decembrie 2025, ora 09:00 – 21:00: ziua votării

8 decembrie 2025: depunerea eventualelor cereri pentru anularea alegerilor

În ziua de dinaintea votului, birourile electorale vor prelua materialele necesare, vor asigura ordinea și vor îndepărta materialele de propagandă din jurul secțiilor.

De ce se organizează alegeri parțiale în 2025

Codul administrativ prevede că alegerile parțiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la momentul în care ordinul prefectului privind vacantarea funcției de primar devine valid.

În cazul Capitalei, Nicușor Dan și-a anunțat demisia pe 23 mai 2025, cu efect din 26 mai, zi în care a fost emis și ordinul prefectului de constatare a încetării mandatului. Luând în calcul termenul de 90 de zile, alegerile ar fi trebuit organizate până cel târziu la 3 septembrie 2025.

Cu toate acestea, Guvernul a stabilit data scrutinului abia pe 21 octombrie, pentru 7 decembrie, deci după depășirea termenului legal.

Răspunsul Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost că decizia privind organizarea alegerilor urma să fie luată „în cadrul primei ședințe a coaliției de guvernare”.

Ședința coaliției era programată pentru 6 august 2025, dar a fost amânată de PSD, care a refuzat să participe, invocând poziția USR privind ziua de doliu național pentru Ion Iliescu.

Conform relatărilor politice, motivul real al blocajului a fost refuzul unor lideri PSD de a accepta redistribuirea a șase posturi de prefecți și subprefecți, împărțirea conducerii a 60 de agenții guvernamentale și stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Ulterior, PSD a amenințat că se retrage de la guvernare, apoi a revenit asupra deciziei, impunând condiții privind restructurarea administrației centrale, reducerea agențiilor și modificarea indemnizațiilor.

În acest context, Guvernul și Autoritatea Electorală Permanentă și-au pasat responsabilitatea: Ministerul de Interne a transmis că a cerut AEP să propună data alegerilor, iar AEP a răspuns că decizia aparține exclusiv Guvernului.

Drept urmare, această pasare de la o instituție la alta a dus la întârzierea stabilirii datei scrutinului, depășindu-se termenul prevăzut de lege.

Candidații anunțați pentru Primăria Capitalei

Până la această dată, și-au anunțat oficial candidatura următoarele persoane:

Daniel Băluță (PSD) – primar al Sectorului 4;

Ciprian Ciucu (PNL) – primar al Sectorului 6;

Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor;

Ana Ciceală (SENS și URS.PDF) – fost consilier general, activistă pentru protecția mediului și responsabilitate civică;

Anca Alexandrescu (independent) – jurnalistă și realizatoare TV, susținută de AUR și PNȚCD;

Dan Trifu (independent) – vicepreședintele fundației Eco-Civica;

Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli, independent) – influencer și fost consilier parlamentar SOS;

Vlad Dan Gheorghe (independent) – fost europarlamentar, jurist și activist civic.

Lista rămâne deschisă până la 17 noiembrie 2025, termenul limită pentru depunerea candidaturilor.