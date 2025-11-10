search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cât costă alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025. Buget de peste 67 de milioane de lei

0
0
Publicat:

Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor din 7 decembrie 2025, când bucureștenii își vor alege noul primar general. Suma acoperă cheltuielile MAI și AEP pentru logistică, securitate și administrarea procesului electoral.

Sediul primăriei municipiului București. Foto: Facebook
Sediul primăriei municipiului București. Foto: Facebook

Guvernul a stabilit că organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025 va costa 67,6 milioane de lei. Din această sumă, 45 de milioane revin Ministerului Afacerilor Interne, care gestionează paza, ordinea publică, transportul și securizarea materialelor electorale.

Alte aproape 17 milioane merg către Autoritatea Electorală Permanentă, responsabilă cu infrastructura IT, coordonarea personalului din secțiile de votare și buna desfășurare a procesului de vot.

Aceste sume acoperă cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot, amenajarea secțiilor, plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale, transportul materialelor, precum și costurile de securitate.

La cât se ridică costurile alegerilor pentru Primăria Municipiului București în 2025

Guvernul a stabilit un buget total de 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. Din această sumă, 45 de milioane de lei sunt alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru paza, transportul și securizarea materialelor electorale, iar aproape 17 milioane de lei merg către Autoritatea Electorală Permanentă, care coordonează personalul din secțiile de votare, infrastructura IT și procedurile de centralizare a rezultatelor.

Cheltuielile acoperă tipărirea buletinelor de vot, amenajarea secțiilor, plata membrilor birourilor electorale, transportul materialelor și asigurarea ordinii publice.

Pentru comparație, alegerile prezidențiale din 2024 au fost bugetate la peste 1,18 miliarde de lei la nivel național. Scrutinul pentru București este însă unul parțial și presupune costuri mai reduse, fiind vizată doar alegerea primarului general.

Cât costă un vot în București în 2025

Conform datelor Autorității Electorale Permanente, în noiembrie 2024 erau înscriși 1.786.929 de alegători pe listele electorale permanente din Municipiul București.

Raportat la bugetul total de 67,6 milioane lei, rezultă un cost de aproximativ 38 de lei pentru fiecare alegător. Dacă raportăm aceeași sumă la întreaga populație a orașului, estimată la 3,2 milioane de locuitori, costul scade la circa 21 de lei per locuitor.

Calendarul complet al alegerilor pentru Primăria Generală

Alegerile pentru Primăria Municipiului București au fost stabilite pentru 7 decembrie 2025, după ce fostul primar Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și și-a depus demisia. Atribuțiile sale au fost preluate de Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei.

Conform Codului Administrativ, alegerile parțiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea postului, iar Guvernul a stabilit data scrutinului pe 21 octombrie 2025.

Etapele principale ale procesului electoral

  • 11 – 17 noiembrie 2025: depunerea candidaturilor pentru funcția de Primar General al Municipiului București
  • 18 – 19 noiembrie 2025: depunerea contestațiilor privind candidaturile
  • 20 noiembrie 2025: soluționarea contestațiilor
  • 21 noiembrie 2025: amplasarea panourilor electorale
  • 22 noiembrie 2025: începutul campaniei electorale
  • 24 noiembrie 2025: tragerea la sorți a numerelor de ordine de pe buletinele de vot
  • 2 decembrie 2025: tipărirea buletinelor de vot și desemnarea președinților secțiilor de votare
  • 3 – 4 decembrie 2025: soluționarea contestațiilor privind desemnarea președinților și locațiilor secțiilor de votare
  • 6 decembrie 2025, ora 07:00: încheierea campaniei electorale
  • 7 decembrie 2025, ora 09:00 – 21:00: ziua votării
  • 8 decembrie 2025: depunerea eventualelor cereri pentru anularea alegerilor

În ziua de dinaintea votului, birourile electorale vor prelua materialele necesare, vor asigura ordinea și vor îndepărta materialele de propagandă din jurul secțiilor.

De ce se organizează alegeri parțiale în 2025

Codul administrativ prevede că alegerile parțiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la momentul în care ordinul prefectului privind vacantarea funcției de primar devine valid.

În cazul Capitalei, Nicușor Dan și-a anunțat demisia pe 23 mai 2025, cu efect din 26 mai, zi în care a fost emis și ordinul prefectului de constatare a încetării mandatului. Luând în calcul termenul de 90 de zile, alegerile ar fi trebuit organizate până cel târziu la 3 septembrie 2025.

Cu toate acestea, Guvernul a stabilit data scrutinului abia pe 21 octombrie, pentru 7 decembrie, deci după depășirea termenului legal.

Răspunsul Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost că decizia privind organizarea alegerilor urma să fie luată „în cadrul primei ședințe a coaliției de guvernare”.

Ședința coaliției era programată pentru 6 august 2025, dar a fost amânată de PSD, care a refuzat să participe, invocând poziția USR privind ziua de doliu național pentru Ion Iliescu.

Conform relatărilor politice, motivul real al blocajului a fost refuzul unor lideri PSD de a accepta redistribuirea a șase posturi de prefecți și subprefecți, împărțirea conducerii a 60 de agenții guvernamentale și stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Ulterior, PSD a amenințat că se retrage de la guvernare, apoi a revenit asupra deciziei, impunând condiții privind restructurarea administrației centrale, reducerea agențiilor și modificarea indemnizațiilor.

În acest context, Guvernul și Autoritatea Electorală Permanentă și-au pasat responsabilitatea: Ministerul de Interne a transmis că a cerut AEP să propună data alegerilor, iar AEP a răspuns că decizia aparține exclusiv Guvernului.

Drept urmare, această pasare de la o instituție la alta a dus la întârzierea stabilirii datei scrutinului, depășindu-se termenul prevăzut de lege.

Candidații anunțați pentru Primăria Capitalei

Până la această dată, și-au anunțat oficial candidatura următoarele persoane:

  • Daniel Băluță (PSD) – primar al Sectorului 4;
  • Ciprian Ciucu (PNL) – primar al Sectorului 6;
  • Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor;
  • Ana Ciceală (SENS și URS.PDF) – fost consilier general, activistă pentru protecția mediului și responsabilitate civică;
  • Anca Alexandrescu (independent) – jurnalistă și realizatoare TV, susținută de AUR și PNȚCD;
  • Dan Trifu (independent) – vicepreședintele fundației Eco-Civica;
  • Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli, independent) – influencer și fost consilier parlamentar SOS;
  • Vlad Dan Gheorghe (independent) – fost europarlamentar, jurist și activist civic.

Lista rămâne deschisă până la 17 noiembrie 2025, termenul limită pentru depunerea candidaturilor.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
gandul.ro
image
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
mediafax.ro
image
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă
fanatik.ro
image
Cristian Andrei, consultant politic: „Avem candidați pentru București cu povești mici, nu cu o poveste Mare. Nimeni nu a găsit pulsul orașului”
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
Ngezana, probleme mari de indisciplină! Dezvăluirea care aruncă în aer vestiarul FCSB: „A plecat din cantonament! S-a văzut cu Djokovic”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a izbucnit în lacrimi pe scenă! Tatăl artistei este în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Pensii noiembrie 2025, schimbare uriaşă. De ce unii seniori primesc un talon gri!
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Neculai Stanciu face topul celor mai prost îmbrăcate vedete din România: „La Andreea Bălan și Oana Roman este ceva dezastruos”
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Istoria bikini ului colaj getty images profimedia jpg
Revoluția sexy! Povestea dezbrăcată de secrete a unui articol vestimentar „păcătos“ care a împlinit 80 de ani
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?