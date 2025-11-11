search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Cătălin Drulă, la Interviurile Adevărul: pe cine consideră cel mai puternic adversar și ce proiecte are pentru Primăria Capitalei

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, vine marți, 11 noiembrie, de la 14.00, la Interviurile Adevărul.

Deputatul USR a fost nominalizat de USR pentru a intra în cursa electorală, a cărei campanie oficială începe pe 22 noiembrie. 

Cătălin Drulă va vorbi despre principalele proiecte pe care le are în ceea ce privește Primăria Capitalei: traficul și proiectele de infrastructură, problema trotinetelor, dar și despre susținerea pe care o va avea de la președintele Nicușor Dan în campanie.

Vor fi atacate inclusiv teme politice, pe cine consideră cel mai puternic adversar, va comenta și creșterea în sondajele din Capitală a electoratului suveranist.

Cătălin Drulă, președinte USR
Drulă se va exprima și în legătură cu eventualitatea organizării unui referendum pentru desființarea sectoarelor Capitalei.

Interviul va fi transmis live pe site-ul Adevărul.

