Cătălin Drulă, la Interviurile Adevărul: pe cine consideră cel mai puternic adversar și ce proiecte are pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, vine marți, 11 noiembrie, de la 14.00, la Interviurile Adevărul.

Deputatul USR a fost nominalizat de USR pentru a intra în cursa electorală, a cărei campanie oficială începe pe 22 noiembrie.

Cătălin Drulă va vorbi despre principalele proiecte pe care le are în ceea ce privește Primăria Capitalei: traficul și proiectele de infrastructură, problema trotinetelor, dar și despre susținerea pe care o va avea de la președintele Nicușor Dan în campanie.

Vor fi atacate inclusiv teme politice, pe cine consideră cel mai puternic adversar, va comenta și creșterea în sondajele din Capitală a electoratului suveranist.

Drulă se va exprima și în legătură cu eventualitatea organizării unui referendum pentru desființarea sectoarelor Capitalei.

Interviul va fi transmis live pe site-ul Adevărul.