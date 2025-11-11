„E nițel șocant”. Ciprian Ciucu, dat în judecată pentru 27 de milioane de euro: „Nu vreau să fi supărat prea tare judecătorii”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat pe Facebook că un dezvoltator imobiliar l-a dat în judecată, solicitând suma de 27 de milioane de euro.

„E nițel șocant, recunosc. Un dezvoltator imobiliar m-a dat în judecată și îmi cere 27.000.000 de euro. Până acum recordul fusese deținut de dl. Primar General, Nicușor Dan, căruia i se imputa o sumă de vreo 15.000.000 euro”, a scris Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei.

Primarul a precizat că procesul a fost deschis în luna martie, dar abia acum a fost citat.

„Voi reveni cu detalii. P.S. Sunt în acea situație în care nu vreau să fi supărat prea tare judecătorii”, a adăugat edilul, pe FB.

Detalii despre motivul procesului și evoluția acestuia urmează să fie făcute publice de primar.

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei. El este primarul Sectorului 6 din 2020, iar în 2024 a fost reconfirmat în funcție cu 72,89%, cel mai mare rezultat din București.