O elevă a fost dusă de urgență la spital. A înghițit mai multe pastile de No-Spa

O elevă de clasa a opta a ajuns marți la spital, după ce ar fi înghițit mai multe comprimate de No-Spa. Eleva era conștientă și le-a spus cadrelor medicale din liceu că a luat mai multe pastile. I s-a făcut rău în toaletă, dar a reușit să ajungă la cabinetul medical școlar.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, la Liceul Teoretic „Ioan Petruş” din Otopeni. Fata a fost adusă la cabinetul medical școlar de profesorul de serviciu, acuzând o stare accentuată de rău. Fetei i s-a făcut rău în timp ce se afla în grupul sanitar al școlii, potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Ilfov, citat de Agerpres.

Eleva era conștientă și le-a spus cadrelor medicale că a luat mai multe pastile. Echipajul de urgență sosit la fața locului a transportat-o la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, unde primește îngrijirile medicale necesare.

Conducerea liceului a informat Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, iar cazul este în prezent monitorizat de autoritățile competente.