Șeful Pentagonului pregătește noi reduceri ale numărului de generali și amirali din armata SUA

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, urmează să anunțe miercuri noi reduceri ale numărului de generali și amirali care ocupă poziții de conducere în forțele armate ale Statelor Unite, a confirmat Pentagonul.

Pete Hegseth, secretarul american de Război/FOTO:Profimedia

Potrivit unor oficiali ai Departamentului Apărării, Hegseth va cere tuturor categoriilor de forțe armate să dubleze reducerea de 10% ordonată în primăvara anului trecut pentru aproximativ 800 de poziții de generali și ofițeri superiori.

Măsura ar urma să ducă la o reducere totală de 20% a acestor poziții, până la 1 ianuarie 2027.

Administrația președintelui Donald Trump și Hegseth au demis sau au determinat trecerea în rezervă ori pensionarea a peste douăzeci de comandanți militari de rang înalt de la începutul mandatului. Printre aceștia s-a numărat și generalul Randy George, cel mai înalt ofițer în uniformă al armatei americane, înlăturat din funcție în aprilie.

Au fost, de asemenea, îndepărtate din funcții singurele două femei care dețineau rangul de general cu patru stele. În cazul ofițerilor superiori de sex feminin, numărul celor înlăturați a fost considerat disproporționat în raport cu reprezentarea lor în aceste poziții.

Hegseth își va prezenta planul într-un discurs adresat militarilor la baza Marine Corps din Quantico, Virginia. Este pentru al doilea an consecutiv când secretarul Apărării susține ceea ce Pentagonul numește discursul privind „Starea forțelor armate” – „State of the Force”.

Fox News a relatat anterior despre noile reduceri. Acestea ar putea viza orice general cu o stea sau un rang superior, precum și ofițeri din Marina americană cu grade echivalente.

Reduceri la vârful structurii militare

În cadrul măsurilor anunțate anul trecut, Hegseth a ordonat, de asemenea, reducerea cu 20% a numărului ofițerilor cu patru stele aflați în serviciul activ – cel mai înalt nivel de conducere militară.

Gărzii Naționale i s-a cerut, la rândul său, să reducă cu 20% numărul pozițiilor de conducere de cel mai înalt nivel.

Nu este însă clar dacă toate reducerile anunțate în cadrul primei etape au fost deja implementate.

Discursul de anul trecut al lui Hegseth a reunit, pentru prima dată în acest context, generalii și amiralii forțelor armate americane.

Secretarul Apărării a anunțat atunci încheierea a ceea ce a numit cultura „woke” în armată și a prezentat noi directive pentru militari, inclusiv introducerea unor standarde de pregătire fizică pe care administrația le-a descris drept „neutre din punct de vedere al genului” sau bazate pe standarde „de nivel masculin”.

Evenimentul a fost însă dominat în mare parte de prezența președintelui Donald Trump.

Trump a sugerat atunci că orașele americane ar putea fi folosite ca terenuri de antrenament pentru forțele armate și a vorbit despre necesitatea utilizării forței militare americane pentru a face față ceea ce el a numit „invazia din interior”.

Un congresman republican inițiază procedura de destituire a șefului Pentagonului

Argumentul lui Hegseth: o structură de comandă mai suplă

Când a anunțat pentru prima dată reducerea numărului de poziții de conducere, Hegseth a susținut că obiectivul este eliminarea structurilor de forță redundante și eficientizarea lanțului de comandă.

Într-un memorandum publicat în mai 2025, el a afirmat că reforma urmărește eliminarea „straturilor birocratice inutile” din cadrul armatei.

Numărul pozițiilor de generali și ofițeri cu rang echivalent este stabilit prin lege. Totuși, unele dintre aceste poziții pot rămâne vacante dacă administrația nu înaintează Congresului propuneri pentru ocuparea lor.

Această procedură ar permite Pentagonului să reducă efectiv numărul liderilor militari fără ca fiecare poziție să fie eliminată formal din legislație.

Relația cu Congresul

Planul apare într-un moment în care relația lui Hegseth cu Congresul este deja tensionată.

El se confruntă inclusiv cu articole de punere sub acuzare inițiate de congresmanul republican Thomas Massie, din Kentucky, în legătură cu modul în care conduce Pentagonul și cu gestionarea războiului din Iran.

Senatorul Jack Reed, democrat din Rhode Island și membru de rang înalt al Comisiei pentru Forțele Armate a Senatului, a declarat că orice eliminare a unor poziții de conducere militară trebuie făcută în consultare cu Congresul.

Reed a avertizat că reducerile planificate ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru americani.

„Congresul i-a transmis clar secretarului că trebuie să se consulte cu această instituție și să își explice motivele pentru îndepărtarea ofițerilor superiori și blocarea promovărilor. Până în prezent, nu am primit răspunsuri satisfăcătoare”, a declarat Reed într-un comunicat.

El a adăugat că armata americană desfășoară în prezent operațiuni importante în mai multe regiuni ale lumii și că forțele sunt deja supuse unei presiuni considerabile.

„Eliminarea acum a unor poziții și lideri de rang înalt va accentua această presiune și va perturba lanțul de comandă într-un moment în care continuitatea este esențială”, a spus senatorul.

Anunțul de la Quantico va oferi primele detalii oficiale despre amploarea celei de-a doua etape de reduceri și despre modul în care Pentagonul intenționează să restructureze conducerea superioară a forțelor armate americane până la începutul anului 2027.