Participare la ședința de judecată prin Whatsapp: cum a reușit un avocat să susțină două procese în același interval orar

Două ședințe de judecată în același interval orar, la instanțe aflate la aproximativ 60 de kilometri distanță. Un avocat a găsit o soluție pentru a participa la ambele: la una dintre ele a fost prezent fizic, iar la cealaltă a intervenit prin apel video. Experiența, relatată pe JURIDICE.ro, arată utilitatea comunicării la distanță, dar nu trebuie confundată cu o garanție că orice proces civil poate fi urmărit de acasă.

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Cum s-a desfășurat participarea

Cu o zi înainte de termen, avocatul a trimis instanței o cerere motivată, prin care a explicat situația și a solicitat să participe prin videoconferință. A comunicat numărul de telefon și a propus folosirea aplicației WhatsApp.

După încheierea primei ședințe, a anunțat grefiera celeilalte instanțe că era disponibil. A primit apoi un apel video și a intrat în legătură cu completul de judecată. Judecătorul i-a cerut să prezinte legitimația, iar participarea sa de la distanță a fost acceptată.

Avocatul a putut formula cereri pentru clientul său, inclusiv în privința probelor. Pentru termenul următor, a precizat că va participa fizic, fiind încuviințat interogatoriul pârâtului.

Ce contează într-o asemenea solicitare

Potrivit autorului relatării, cererea trebuie să explice concret de ce prezența fizică este dificilă: de exemplu, din cauza distanței, a unor probleme medicale sau a unor obligații profesionale urgente.

La fel de importante sunt condițiile tehnice. Solicitantul ar trebui să precizeze că are o conexiune stabilă la internet, cameră și microfon, să ofere datele de contact și să poată utiliza aplicația acceptată de instanță. Identitatea participantului trebuie, de asemenea, verificată.

Experiența descrisă nu înseamnă că simpla trimitere a unei cereri permite înlocuirea prezenței în sala de judecată. În cazul relatat, instanța de judecată, Judecătoria Dej, a acceptat această modalitate de participare; articolul nu demonstrează existența unui drept general și necondiționat de a participa online la orice proces civil.

WhatsApp nu înlocuiește înregistrarea oficială

Aplicația a fost folosită ca mijloc de transmitere a imaginii și a sunetului, nu ca arhivă a ședinței. Înregistrarea oficială se realizează și se păstrează prin sistemele instanței, distinct de aplicația utilizată pentru apelul video.