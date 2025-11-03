search
Dominic Fritz, singurul primar fără cetățenie română, a început să învețe istoria și geografia țării: „Nu mulți români ar trece testul”

0
0
Publicat:

La cinci ani de când a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz se pregătește să devină oficial cetățean român. Edilul de origine germană spune că a început să învețe istoria și geografia României pentru examenul de naturalizare, mărturisind că testul nu este deloc ușor și că „nu mulți români l-ar putea trece”.

Printre dosarele de la primărie, Dominic Fritz învaţă geografia şi istoria României. FOTO: Facebook
Printre dosarele de la primărie, Dominic Fritz învaţă geografia şi istoria României. FOTO: Facebook

La patru zile după ce a marcat cinci ani de când a fost ales primar al oraşului Timişoara, Dominic Fritz, singurul edil din România fără cetățenie română, a anunțat că procesul prin care va deveni oficial cetățean român se apropie de final. „Am depus de peste un an dosarul, am făcut o programare în aprilie 2024. Acum am primit o invitație pentru săptămâna viitoare. Am o listă cu 500 de întrebări despre istorie, geografie. Învăț și sper că o să și trec examenul. Nu știu câți români ar putea răspunde și ar trece testul”, a declarat edilul la B1 TV.

Ultima sa afirmaţie a stârnit reacții mixte, fiind interpretată de unii drept o ironie la adresa românilor, iar de alții drept o constatare sinceră privind dificultatea testului.

„În sufletul meu este un adevăr, fac parte din această minunată comunitate a românilor. Cred că ăsta e ultimul pas și apoi ar urma jurământul. Mă bucur că, în sfârșit, s-a rezolvat”, a mai spus primarul Timişoarei.

Vă reamintim că Dominic Fritz s-a născut în Germania și este membru al Uniunii Salvați România (USR). Înainte de a deveni primar al Timișoarei, în 2020, a activat în partidul Alianța 90/Verzii (2009–2019) și a fost consilier politic al fostului președinte german Horst Köhler.

Dispute în interiorul USR, din cauza cetăţeniei

Problema cetățeniei a fost invocată inclusiv de colegi de partid. Astfel, în iunie 2025, chiar înainte de alegerile din cadrul partidului, după plecarea Elenei Lasconi, Eduard Răducan, candidat la șefia USR, a contestat candidatura lui Dominic Fritz în cadrul comisiei electorale interne, susținând că lipsa cetățeniei ar putea ridica probleme juridice și de legitimitate.

„Consider că Dominic are o datorie față de noi, toți membrii. Față de partid, în integralitatea lui. Dominic are obligația să ne prezinte tuturor un document oficial, emis de către instituțiile abilitate ale statului român prin care să se ateste că are dreptul de a ocupa o funcție de conducere într-un partid în România, implicit de reprezentare la nivel național. Dominic avea obligația ca, încă de la depunerea candidaturii sale, să atașeze un astfel de document oficial. Este inadmisibil să nu vedem nimic cert legal”, afirma Eduard Răducan în vară.

În cele din urmă, Dominic Fritz a fost ales președinte al USR din primul tur, cu un procent de 67%. În spatele cifrelor se aflăă, însă, cel mai mic număr de voturi primit de un președinte USR în ultimii ani, el obţinând 7.312 voturi, în condițiile în care și-au exprimat votul 10.914 membri USR, un scor mai mic decât Elena Lasconi și Cătălin Drulă, ultimii doi președinți ai acestei formaţiuni politice.

Politică

