Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Britanicul care a promovat România în lume primește cetățenia română. Când va depune Charlie Ottley jurământul

Publicat:

Jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele care au pus România pe harta turismului mondial, va depune jurământul de credință față de țara, devenind astfel, oficial, cetățean român.

Charley Ottley fimând pentru Discover Oltenia. FOTO: captură video
Charley Ottley fimând pentru Discover Oltenia. FOTO: captură video

Jurnalistul și producătorul de film britanic Charlie Ottley a obținut cetățenia română și va depune jurământul de credință pe 6 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC).

Potrivit instituției, ceremonia solemnă va reuni cetățeni proveniți din diverse colțuri ale lumii, un fapt care, potrivit ANC, „confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”. Noii cetățeni provin din Statele Unite, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia și India.

A venit pentru un documentar şi s-a îndrăgostit de România

Printre cei care vor depune jurământul se află și persoane care „au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti”, a transmis ANC. În această categorie se înscrie și Charlie Ottley, autorul unor producții care au promovat imaginea României în întreaga lume.

„Prin documentarele sale de excepţie - «Wild Carpathia» şi «Flavours of Romania» - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a declarat Claudia Țapardel, președintele interimar al Autorității Naționale pentru Cetățenie, citată de Agerpres.

Charlie Ottley este considerat unul dintre cei mai importanți ambasadori neoficiali ai României. Ideea de a filma peisajele naturale ale țării i-a venit în 2011, la invitația ONG-ului European Nature Trust. Prima sa vizită pe meleagurile noastre l-a convins imediat că România merită un documentar dedicat culturii, naturii și tradițiilor sale.

Absolvent de teologie și filosofie la Universitatea din Bristol, Ottley s-a îndrăgostit de România în timp ce filma „Wild Carpathia”, o serie de documentare difuzată în peste 110 țări, care a avut un impact uriaș, cu o audiență estimată la 100 de milioane de telespectatori.

Primul episod al seriei „Wild Carpathia” a fost o incursiune în zonele naturale ale țării, surprinzând satele, munții și pădurile României, dar și speciile de animale care încă trăiesc aici. Următoarele episoade au explorat Delta Dunării, Maramureșul și Bucovina, culminând cu partea a patra, „Seasons of Change”, o poveste vizuală a celor patru anotimpuri.

În paralel, Charlie Ottley a realizat seria „Flavours of Romania”, alcătuită din nouă episoade, fiecare dedicat unei regiuni. În acest proiect, jurnalistul a străbătut toată țara, descoperind locuri „frumoase și puțin cunoscute”, dar și comunități care păstrează tradiții autentice. Seria militează, potrivit autorului, pentru conservarea patrimoniului natural și cultural al României.

 „Cred că România este una dintre cele mai frumoase ţări din lume. Mulţi vest-europeni şi americani au idei preconcepute despre România, idei bazate pe ignoranţă. Şi toţi aceşti oameni nu realizează ce destinaţie fantastică este România. Şi mai cred că România promovează aceleaşi locuri, tot timpul, precum Castelul Bran sau mănăstirile din Moldova. Însă sunt multe alte locuri minunate de văzut în România. Am vrut să arăt românilor şi lumii cât de multe are de oferit această ţară”, spunea jurnalistul britanic într-un interviu pentru „Adevărul”, în 2018.

