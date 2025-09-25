search
Rușilor li se promite cetățenia română pentru 2.000 de euro. Li se poate „găsi” inclusiv un „strămoș român”

0
0
Publicat:

Buletin și un pașaport românesc, „începând doar de la două mii de euro. Este promisiunea  pe care un site le-o face rușilor interesați de obținerea cetățeniei român, potrivit Digi24.

Legislația din România permite „redobândirea cetăţeniei” FOTO justconsult
Legislația din România permite „redobândirea cetăţeniei” FOTO justconsult

O organizație le promite rușilor care vor să-și cumpere cetățenia română realizarea tuturor demersurile necesare a ajunge în posesia documentelor care le permit șederea și deplasarea liberă pe teritoriul Uniunii Europene și nu doar.

Site-ul organizației le enumeră celor interesați avantajele conferite de o cetățenie română, inclusiv oportunitatea potrivit căreoa „dumneavoastră și copiii dumneavoastră veți putea beneficia de o educație de calitate în cele mai bune universități europene” sau că „Uniunea Europeană asigură locuitorilor un nivel ridicat de garanții sociale, precum și posibilitatea de a beneficia de asistență medicală calificată.”

În plus, unul dintre avantajele importante ale pașaportului românesc „este dreptul de a păstra cetățenia țării de origine, ceea ce reprezintă un factor decisiv pentru majoritatea solicitanților”, spun rușii din spatele afacerii, care subliniază vă a „ceastă opțiune este reglementată de legislația română.”

Site-ul promite că „ pe când vă aflați în țara natală, sunteți cetățean legal al acesteia, iar după ce treceți granița europeană, respectați normele legislației UE, ca deținător al unui pașaport românesc”,

Rușii trebuie să caute un „ strămoșul român”, dar sunt oferite soluții și dacă nu-l găsesc

Site-ul, care își oferă serviciile exclusiv cetățenilor din spațiul ex-sovietic, subliniază că totul este legal și că nu există consecințe juridice, punând la dispoziție mai multe numere la dispoziție destinate persoanelor din Federația Rusa, Kazahstan sau Ucraina. 

Printre documentele solicitate în acest demers se numără și certificatele de naștere, precum și cel de căsătorie a bunicilor. Dacă solicitantul nu deține un astfel de certificat, organizatorii vin cu  o soluție: „Vom solicita documentele pierdute, oferindu-vă o confirmare legală a legăturii de rudenie cu strămoșul român.

Altfel spus, „strămoșul român” poate fi „găsit” chiar dacă în arborele genealogic nu există urmă de sânge românesc, potrivit sursei citate.

După obținerea dovezii „ apartenenței dvs. la poporul român, va fi necesar să întocmiți și să autentificați notarial o declarație adresată autorităților competente, să obțineți certificate de cazier judiciar din România și din țara de origine”.

Pachetul oferit de administratorii site-ului este complet, incluzând și punerea la dispoziție a materialelor necesare pentru învățarea limbii române:

Astfel de intermediari apelează, de regulă, la  diverse tertipuri prin care le fac rost clienților  de o adresă, fie ea și fictivă, care să apară pe noul act de identitate, potrivit Digi24.

Citește și: Oamenii penalului moldovean Ilan Șor au fost îndemnați să voteze pentru liderul AUR, George Simion, la prezidențiale

Doi bărbați, dați în urmărire în R. Moldova, după ce au cerut mii de euro unor ruși cu promisiunea obținerii cetățeniei române

Amintim că, în august, doi bărbați care au promis cetățenilor ruși obținerea rapidă a cetățeniei române, invocând influență la Consulatul României din Odesa și la Autoritatea pentru Cetățenie din București, au fost condamnați în lipsă la Chișinău și sunt dați în urmărire.  

Ancheta condusă de Procuratura Anticorupție în cooperare cu Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova, în perioada 2016-2018, arată că cei doi bărbați au indus în eroare mai mulţi cetățeni ruși, pretinzând că dețin influență directă asupra funcționarilor de la Consulatul României din Odesa, Ucraina, și de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București.

Escrocii cereau câte 15.000 de euro pentru fiecare adult și 7.000 de euro pentru fiecare copil, motivând că banii sunt daţi mai departe pentru ca funcţionarii de la Consulatul României din Odesa să accepte depunerea dosarelor pentru dobândirea cetățeniei române de către cetățenii ruși, „dosarele să fie lucrate în regim prioritar și nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea pozitivă a ordinului de acordare a cetățeniei române și depunerea fără rând a Jurământului de credință față de Statul Român la entitatea consulară. Pentru depunere fără rând a Jurământului era percepută o taxă suplimentară ce varia între 1.500 și 1.700 de euro”, potrivit procurorilor moldoveni.

Schema lor era una destul de simplă: unul dintre ei găsea potenţialii clienţi şi transmitea documentele celuilalt, care „asigura influenţa presupusă asupra funcţionarilor consulari”, şi le-a adus peste 170.000 de euro.

Pe 11 august, judecătorii au stabilit pedepse privative de libertate prin cumul parțial al pedepselor: unul dintre inculpați a primit o condamnare de șase ani, din care trei ani cu suspendare pe un termen de probă de trei ani, iar celălalt a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare, din care trei ani și nouă luni cu suspendare, pe același termen de probă.

În plus, ambii au fost privați de dreptul de a desfășura activități de consultanță în domeniul obținerii actelor oficiale timp de patru, respectiv cinci ani.

Procesul s-a judecat în lipsa celor doi bărbaţi, care au fost daţi în urmărire națională pentru a fi reținuți și încarcerați.

loading Se încarcă comentariile...
