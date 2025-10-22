search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Dominic Fritz: „Nu putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați". Ce spune despre social-democrați: „Vor să oscileze între opoziție și guvernare"

Publicat:

Dominic Fritz a declarat miercuri, 11 octombrie, la Digi24, că social-democrații „nu vor să renunțe la avantajele guvernării”, dar nici să-și asume în întregime anumite decizi. Liderul USR a afirmat că Guvernul nu trebuie să se lase șantajat de unii magistrați „care nu vor să renunțe la privilegiile lor”.

Fritz spune că trebuie analizată motivarea CCR. FOTO Facebook Dominic Fritz
Fritz spune că trebuie analizată motivarea CCR. FOTO Facebook Dominic Fritz

Afirmațiile vin după ce, în ședința Coaliției de marți, PSD a cerut un grup de lucru care să se ocupe de reforma pensiilor speciale, ceea ce a creat tensiuni, în urma cărora, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a părăsit ședința.

„Mi se pare că am ajuns la un ritual în care PSD tot amenință cu ieșirea de la guvernare. Este evident că au o strategie în care vor să oscileze între opoziție și guvernare, nu vor să renunțe la avantajele guvernării pentru un partid, dar nu vor în întregime să-și asume anumite decizii. Este absolut legitim că PSD sau Sorin Grindeanu au pe fond, unele idei diferite față de premier sau față de noi, ca USR. Important este că le discutăm”, a spus Fritz.

„Cu cine negociem această reformă a pensiilor speciale?”

Președintele USR a adăugat, referitor la reforma pensiilor speciale:

„Întrebarea este cu cine, de fapt, negociem această reformă a pensiilor speciale. Dacă trebuie să o negociem și să găsim un consens cu cei de la care vrem să tăiem aceste pensii speciale e greu de crezut că vom ajunge la un astfel de consens”.

„Nu putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați care nu vor să renunțe la privelegile lor”  

Dominic Fritz a mai spus că trebuie analizată motivarea CCR, pentru a înțelege dacă problemele sunt de formă sau de fond.

Unii spun că este doar o problemă de formă care poate fi rezolvată fără să mai schimbăm prevederile de fond ale proiectului, alții, PSD spune nu, de fapt, este și o problemă de fond și de aceea vor să redeschidem discuția despre prevederile proiectului. Și aici trebuie să așteptăm exact motivarea detaliată a Curții (...). Iar dacă este o chestie de fond, atunci eu cred că trebuie să analizăm unde exact s-ar putea să mai facem nici ajustări, dar în niciun caz nu putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați care nu vor să renunțe la privilegile lor”, a declarat  liderul USR.

Dominic Fritz a vorbit și despre alegerile pentru Primăria București:

„USR este partidul cel mai puternic la București. Are un candidat puternic în persoana lui Cătălin Drulă. Asta va fi oficial și în curând. Are încrederea domnului președinte Nicușor Dan, care a fost primar al Bucureștiului și vrea să-și vadă proiectele continuate”.

Politică

