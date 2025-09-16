Dominic Fritz, replică după atacurile la familie: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut în vacanță”

Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat dur marți, pe rețelele sociale, la adresa postului Realitatea Plus, pe care îl acuză că lansează atacuri la adresa familiei sale.

„Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță”, a scris Fritz într-o postare pe Facebook. Acesta a explicat că recent și-a vizitat socrii în China, unde nu mai fusese de doi ani, și că televiziunea patronată de Maricel Păcuraru a prezentat acest lucru într-o manieră tendențioasă.

„Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea. Acum, problema pe Realitatea Plus e că în august mi-am vizitat socrii în China. N-am mai fost de 2 ani la ei. Singurul lor copil (soția mea) și singura lor nepoată (fiica mea) locuiesc la 7.000 km distanță. Născută în pandemie, a durat aproape 2 ani până când fetița mea și-a îmbrățișat bunicii pentru prima oară”, a scris liderul USR.

Acesta a adăugat că este mândru de faptul că, atunci când petrece timp alături de cei dragi, lasă la o parte funcțiile oficiale. „Nu zic că ne este ușor să echilibrăm viața de familie cu jobul meu de primar și președinte de partid. Dar sunt mândru că atunci când vin acasă sau atunci când mergem în vizită la familiile noastre (chiar dacă e mult prea rar), atunci sunt tată, soț, fiu și ginere. Nu «domnul primar» sau «domnul președinte». Așa că mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță”.

Cum și-a cunoscut soția

Dominic Fritz a povestit și despre începutul relației sale cu actuala soție, de naționalitate chineză. „Pe soția mea am cunoscut-o la facultate în Paris, unde am fost colegi de bancă într-un curs de drept public internațional, în 2007. Înțeleg că primarul german cu soția chinezoaică și copil născut la Timișoara nu este neapărat pe placul tuturor naționaliștilor. Dar nu mă voi scuza niciodată pentru familia mea, pentru valorile noastre sau pentru faptul că trăim o viață care uneori nu se potrivește cu prejudecățile unora”.

„Nu au cu ce să-mi atace activitatea”

În încheiere, Fritz a spus că astfel de atacuri le consideră, de fapt, o recunoaștere a muncii sale administrative. „Acestea fiind spuse, o iau ca pe un compliment că momentan nu au cu ce să-mi atace activitatea politică și administrativă. Am și revenit din vacanța de mult și turez motoarele de le fac în ciudă haterilor”.