Dominic Fritz, înfrângere în dosarul cu ANI în care este acuzat de conflict de interese: „Sunt cu capul sus”

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că este ”cu capul sus”, după ce Curtea de Apel Timişoara a respins cererea sa de anulare a raportului ANI care a constatat că ar fi fost în conflict de interese în 2020.

”Curtea de Apel Timişoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenţiei Naţionale de Integritate care a constatat că m-aş fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă şi o voi contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproşez”, a transmis Dominic Fritz, marţi, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, i se impută o Hotărâre de Consiliul Local a cărei elaborare a fost încheiată în întregime cu două săptămâni înainte să ajungă primar.

”O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent şi fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului, cum a pretins ANI”, afirmă Fritz.

Edilul spune că interpretarea ANI este abuzivă şi dă asigurări că nu va pleca niciunde.

”Consider că interpretarea ANI este abuzivă şi a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani şi l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat. Aştept acum să văd de ce prima instanţa nu a luat în calcul argumentele mele legale şi irefutabile, apoi voi depune recurs. Posibila sancţiune, dacă aş pierde în a doua instanţă, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-şi facă false speranţe unii - nu plec niciunde! Vă mulţumesc pentru susţinere şi vă asigur că rămân ferm focusat pe a livra rezultate pentru timişoreni”, a mai precizat Fritz.

Decizia Curţii de Apel Timişoara nu este definitivă, ea poate fi contestată în 15 zile.

În 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentaţia tehnică, pentru beneficiarul acestui PUZ, a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara.

Procesul aflat la Curtea de Apel Timişoara a trecut pe la mai multe instanţe.