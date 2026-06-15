Exclusiv Se simte trădat USR de Nicușor Dan? Ștefan Pălărie: „Nimeni din partid nu a cunoscut planul lui”

Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că decizia președintelui Nicușor Dan privind recenta nominalizare a lui Adrian-Ioan Veștea ca premier a luat prin surprindere conducerea și membrii partidului. Pălărie a respins ideea că aceasta ar fi fost cunoscută sau pregătită din timp în interiorul formațiunii.

Întrebat dacă membrii USR se simt trădați de către șeful statului, Pălărie a precizat că reacția dominantă a fost una de surpriză și neînțelegere.

„Sentimentul predominant a fost cel de surpriză și de neînțelegere în primă etapă. Apoi, ascultând încă o dată, de două ori sau de trei ori, atât discursul, cât și anunțul făcut pe rețelele de socializare de către domnul Nicușor Dan, eu personal nu am mai fost atât de surprins”, a afirmat senatorul USR, în cadrul unui interviu acordat Adevărul.

Acesta a confirmat că și președintele USR, Dominic Fritz, a fost luat prin surprindere de decizia președintelui. „Absolut. Se pare că acest detaliu a fost cumva omis”, a spus Pălărie.

Senatorul a subliniat că, din informațiile sale, nimeni din USR nu a fost informat în prealabil despre intenția lui Nicușor Dan. Liderul USR a respins, totodată, speculațiile potrivit cărora reprezentanții partidului ar fi mimat surprinderea în urma anunțului făcut de șeful statului.