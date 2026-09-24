 Simion cere din nou suspendarea lui Nicușor Dan: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu” | adevarul.ro
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Simion cere din nou suspendarea lui Nicușor Dan: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu”

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Liderul AUR, George Simion, cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan și îl acuză că ar fi dat „ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu”, fără a prezenta dovezi însă. Mesajul a fost publicat joi pe Facebook și vine după declarațiile lui Nicușor Dan, prin care a transmis că nu își dorește alegeri anticipate și a îndemnat partidele la dialog pentru încheierea crizei politice.

GEorge Simion Foto Inquam Alex Nechez (3) jpg
Foto: Inquam/Alex Nechez

„Nicușor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetățeni. Nicușor Dan a dat ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu. Nicușor Dan trebuie suspendat!”, a scris George Simion.

Prima afirmație face referire la declarațiile recente ale președintelui. Într-un interviu acordat miercuri seară postului Antena 3 CNN, la New York, Nicușor Dan a spus că nu își dorește dizolvarea Parlamentului și a susținut că alegerile anticipate ar prelungi perioada de incertitudine.

„Eu îndemn în continuare partidele la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, la fel și pentru partide”, a declarat șeful statului.

În schimb, pentru acuzația potrivit căreia Nicușor Dan ar fi dat ordin în cazul lui Călin Georgescu, George Simion nu a prezentat în mesajul său documente sau dovezi care să susțină afirmația.

AUR încearcă de mai multe luni să strângă semnături pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui. Potrivit platformei lansate de partid pentru monitorizarea demersului, sunt în prezent 119 semnături din cele 155 necesare pentru depunerea cererii în Parlament.

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