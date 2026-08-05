 Camera Deputaților dezbate azi Legea decarbonizării. Președintele Nicușor Dan: „Dacă Parlamentul o va adopta, voi uza de toate prerogativele constituționale” | adevarul.ro
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Camera Deputaților dezbate azi Legea decarbonizării. Președintele Nicușor Dan: „Dacă Parlamentul o va adopta, voi uza de toate prerogativele constituționale”

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Camera Deputaților se reunește miercuri, 8 august, de la ora 12.00, pentru a dezbate mai multe proiecte de lege, printre care și modificările la Legea decarbonizării.

Inquam photos/Octav Ganea
Inquam photos/Octav Ganea

Pe ordinea de zi se află ratificarea acordului de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, proiectul privind instrumentul european SAFE pentru industria de apărare și modificările la Legea decarbonizării, scriu Știrile ProTV.

Ultimul proiect revine în dezbaterea Camerei Deputaților după ce Senatul a adoptat un amendament al PSD care condiționează închiderea centralelor pe cărbune de punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție.

Președintele Nicușor Dan, despre Legea decarbonizării

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe X, că a „urmărit cu atenție” dezbaterile privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare.

„Am urmărit cu atenție dezbaterile de astǎzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare. Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării.

Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a afirmat șeful statului.

Premierul Bolojan: „Dacă facem și această modificare, riscăm alte penalități”

Potrivit Europa FM, Ilie Bolojan spune că aceste modificări contravin jaloanelor din Planul PNRR și pot duce la blocarea totală a finanțărilor europene, plus la plata unor penalizări.

„Neavând cu ce înlocui, de exemplu, centrala de la Craiova, pentru că cinci ani de zile n-am făcut ceea ce trebuie și nu poți să lași un oraș fără încălzire, iar modificările legislative care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a ne crea probleme suplimentare și dacă în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare. 

Bolojan, după ce Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR: „România a obținut menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune. A fost o negociere dificilă”

Dar dacă facem și această modificare, riscăm alte penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”, a spus Ilie Bolojan. 

Ministrul Pîslaru: „Consecințele vor fi devastatoare”

La rândul său, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avertizat că amendamentele adoptate în Senat la legislația privind decarbonizarea ar putea avea „consecințe dramatice” pentru România dacă vor fi aprobate și de Camera Deputaților.

„Amendamentele susținute și votate astăzi în Senat la legislația decarbonizării au consecințe dramatice pentru România dacă ajung să treacă de votul final din Parlament și să devină lege”, a afirmat acesta.

Potrivit acestuia, o astfel de situație ar putea pune în pericol fondurile europene deja acordate prin PNRR.

„Constatarea reversibilității de către Comisia Europeană atrage penalități financiare exponențial mai mari decât cele de pe Jalonul 119a.

BLOCARE TOTALĂ: Reversibilitatea oprește definitiv depunerea de noi cereri de plată! Nu vom mai putea depune nici măcar Cererea de Plată nr. 5 – pentru care aveam deja totul îndeplinit și pe care o puteam depune imediat după publicarea noului CID. De asemenea, se blochează automat și Cererea finală de plată (nr. 6).

Consecințele vor fi devastatoare: evaluări negative din partea agențiilor de rating, pierderea credibilității de țară și, cel mai grav, blocarea fondurilor pentru spitale, școli și infrastructură”, explică ministrul.

Ce prevede proiectul de lege privind decarbonizarea

Proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire urmărește reducerea emisiilor și accelerarea tranziției către un sistem energetic mai sustenabil. Proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților

Contoarele individuale pentru încălzire și apă caldă vor deveni obligatorii în blocurile racordate la sistemul centralizat până la sfârșitul anului 2030, iar biomasa forestieră folosită în scopuri energetice va trebui să provină exclusiv din surse sustenabile. Sunt două dintre cele mai importante măsuri prevăzute în proiectul legii privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care introduc pe piaţă sau comercializează biomasă forestieră în scopuri energetice au obligaţia de a furniza exclusiv biomasă forestieră sustenabilă.

În vederea reducerii utilizării biomasei forestiere şi a combustibililor fosili solizi pentru încălzire în gospodării individuale şi în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale, instituie şi derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităţilor de încălzire”, se arată în proiect.

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