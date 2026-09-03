Demisie din USR. Senatorul George Ștefanache și-a anunțat plecarea într-o postare scrisă cu ajutorul AI

Senatorul USR de Galați George Ștefănache și-a anunțat miercuri, 2 septembrie, demisia din partid și a precizat că va activa, cel puțin pentru o perioadă, ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic. George Ștefanache și-a explicat decizia într-o postare lungă publicată pe Facebook. În mesajul său, marcat explicit „Content AI”, acesta spune că a cumpănit îndelung asupra acestei decizii, întrebându-se: „Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”.

„Am demisionat din USR.

Voi activa o perioadă ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic, continuând să-i reprezint pe gălățeni în Parlamentul României, în deplină concordanță cu jurământul depus.

​Există momente în care drumul personal se desparte de drumul unei organizații, iar această despărțire nu vine niciodată ușor.

Nu pentru că ar lipsi argumentele, ci pentru că există o loialitate firească față de oamenii alături de care ai mers, față de efortul depus, față de speranțele împărtășite.

Vine un timp în care îți dai seama că ritmul tău interior nu mai coincide cu ritmul structurii politice din care faci parte. Că preocupările tale sunt tot mai mult despre oameni, iar preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine. Că societatea se mișcă, se schimbă, cere răspunsuri, iar mecanismele interne rămân blocate într-o altă viteză, într-o altă logică, într-o altă lume, idealizată, dar neactualizată.

​Chiar dacă la nivelul central al USR există o preocupare intensă de păstrare a unor valori «asumate», aceasta se diluează în teritoriu, până la estompare, așa cum este cazul la Galați. Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea «asumată» a structurii politice locale din care deja am făcut parte.

Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul - mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați.

La Galați, din partea USR Galați vor trebui să candideze useriști gălățeni, dar nu doar pentru a încărca listele electorale.

​Trăiesc de ceva vreme intr-o dilemă - să rămân, sperând că voi putea schimba ceva din interior, sau să plec, pentru a nu deveni complice la stagnare sau la contaminarea cu ceea ce nu doar declarativ mi-am asumat să combat ?...

​Pentru mine, răspunsul începe cu o întrebare simplă: «Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?»

​Dacă răspunsul devine neclar, dacă vocea interioară începe să se stingă, dacă valorile care m-au adus aici nu mai găsesc loc să respire, atunci plecarea nu mai este o ruptură, ci o necesitate.

Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele, dar mai ales față de gălățenii cărora le-am promis că le voi schimba viața în bine dacă mă vor investi cu votul lor și cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galați.

​Nu plec din orgoliu.

Nu plec din supărare.

Nu plec pentru că am obosit.

​Plec pentru că nu vreau să devin spectatorul propriei mele tăceri.

Plec pentru că nu vreau să validez prin prezență ceea ce nu mai pot susține prin conștiință.

Și, mai ales, plec animat de speranța ca drumul meu politic nu se închide aici.

El va continua acolo unde pot rămâne autentic, lucid și util pentru Galați.

Și unde pot rămâne în continuare de partea corectă a Istoriei!, e explicat el pe Facebook.