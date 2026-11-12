 Nicușor Dan explică de ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „Eu nu sunt un gunoi” | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan explică de ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „Eu nu sunt un gunoi”

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Președintele Nicușor Dan a explicat de ce refuză dialogul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, în contextul controversei privind interzicerea accesului acestuia la Cotroceni. Șeful statului a invocat demnitatea personală și respectul datorat funcției prezidențiale, susținând că are dreptul să nu discute cu o persoană care îl insultă. Întrebat dacă retragerea acreditării respectă prevederile legale, Nicușor Dan a afirmat că decizia nu are legătură cu opiniile exprimate de jurnalist.

Eu nu sunt un gunoi și, în calitate de om, am dreptul să refuz dialogul cu o persoană care nu mă respectă”, a declarat Nicușor Dan, explicând motivele pentru care nu dorește să poarte un dialog cu jurnalistul Ovidiu Vanghele.

Președintele a susținut că situația trebuie analizată din trei perspective, prima fiind cea a demnității personale. În opinia sa, orice persoană are dreptul să refuze o conversație atunci când este insultată sau tratată fără respect.

„Nu pot accepta ca vreuna dintre persoanele care lucrează pentru statul român să fie tratată ca un gunoi”

Nicușor Dan a insistat că problema depășește relația sa personală cu jurnalistul și privește respectul datorat funcției publice.

Mai importantă este demnitatea funcției publice. Este un aspect simbolic: sunt șeful aparatului de stat român, format din polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici și judecători. Nu pot accepta ca vreuna dintre persoanele care lucrează pentru statul român să fie tratată ca un gunoi de către un cetățean, pentru că aceasta reprezintă o lipsă de respect față de statul însuși și față de autoritatea sa”, a afirmat președintele.

Șeful statului a precizat că cetățenii trebuie să își poată manifesta nemulțumirile față de autorități și să folosească mijloacele legale pentru a contesta deciziile acestora. El a făcut referire la acțiunile în instanță și la plângerile penale, pe care le-a prezentat drept forme democratice legitime de contestare.

Nu am nimic împotriva acestor mijloace, însă consider că trebuie să existe respect față de stat atunci când te adresezi unui angajat al acestuia”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că respectul față de instituții trebuie cultivat inclusiv de cei care le reprezintă.

De multe ori, cetățenii români au spus că statul nu este suficient de respectat. Cred că trebuie să începem prin a-l respecta noi înșine, din interior, înainte de a cere respect din exterior.”

Nicușor Dan: „Violența verbală generează violență fizică”

Un alt argument invocat de președinte privește efectele pe care limbajul agresiv din spațiul public le poate avea asupra comportamentului oamenilor, în special al copiilor.

Al treilea nivel este cel al violenței în spațiul public, pentru că violența verbală generează violență fizică. Este documentat acest lucru. Ce va înțelege un copil? Dacă un cetățean i se poate adresa președintelui țării numindu-l «gunoi», va înțelege că și el poate să se comporte la fel față de profesorul său sau față de părinți”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan curtează electoratul AUR?

Nicușor Dan consideră că tolerarea insultelor în relația dintre cetățeni și reprezentanții autorităților poate contribui la normalizarea comportamentelor agresive.

„Poate că mâine va ajunge chiar să lovească pe cineva. Prin urmare, trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a încheiat președintele.

Întrebat despre legalitatea retragerii acreditării, Nicușor Dan susține că nu a sancționat opiniile jurnalistului

În timpul discuției cu presa, o jurnalistă i-a atras atenția președintelui că legislația permite retragerea acreditării unui jurnalist doar în anumite condiții, care nu au legătură cu opiniile exprimate în presă.

Nicușor Dan a respins ideea că decizia sa ar fi fost determinată de pozițiile jurnalistului Ovidiu Vanghele.

Eu nu am vorbit despre opinii. Sutele de jurnaliști care mi-au adresat întrebări și cărora le-am răspuns atât în acest mandat, cât și în cel de la Primăria Capitalei, demonstrează că nu am ales niciodată să răspund sau nu în funcție de opiniile unui jurnalist. Numai că aici nu vorbim despre opinii”, a declarat președintele.

Explicația șefului statului nu clarifică însă, prin ea însăși, temeiul legal al retragerii acreditării. Refuzul unui demnitar de a răspunde întrebărilor unui jurnalist și restricționarea accesului acestuia într-o instituție publică sunt două situații distincte.

Nicușor Dan, întrebat despre votul Cristinei Chiriac în CSM

Discuția a continuat cu o întrebare pe care Ovidiu Vanghele i-o adresase anterior președintelui la Cotroceni, fără să primească un răspuns.

Un alt jurnalist a reluat subiectul, solicitându-i lui Nicușor Dan să explice votul procurorului general Cristina Chiriac în Consiliul Superior al Magistraturii, împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru cercetarea unei presupuse ingerințe care ar fi fost comisă chiar de aceasta.

Președintele a respins existența unui conflict de interese, argumentând că procurorul general și-a exercitat o atribuție stabilită printr-o lege specială.

A fost o exercitare a unei competențe stabilite printr-o lege specială, legea de funcționare a CSM, cred că se numește Legea privind organizarea sistemului judiciar, așa cum alți membri ai CSM au votat ani la rând în situații similare.

Este vorba despre o lege specială, care reglementează o situație foarte restrânsă, aplicabilă unui număr foarte mic de persoane”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut astfel că votul Cristinei Chiriac trebuie analizat în raport cu atribuțiile prevăzute de legislația care reglementează funcționarea CSM, invocând existența unor situații similare în care membrii Consiliului au participat la vot.

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