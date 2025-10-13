De unde atrage AUR voturi și de ce este neașteptat scorul Coaliției în sondaje. „Ne-am fi așteptat să vedem o prăbușire"

Potrivit celui mai recent sondaj Inscop Research, scena politică românească este împărţită între consolidarea votului antisistem și rezistența neașteptată a coaliției de guvernare, în ciuda măsurilor nepopulare luate până acum şi a nemulţumirilor unora dintre oamenii politici.

Datele celui mai recent sondaj Inscop Research, publicate luni, 13 octombrie, arată că AUR continuă să conducă în intenția de vot, cu un scor de 40%, menținut constant în ultimele patru luni. Potrivit analizei realizate de Remus Ștefureac, directorul Inscop, formațiunea lui George Simion atrage voturi din toate direcţiile, capitalizând nemulțumirile generate de măsurile economice nepopulare și lipsa de încredere în partidele tradiționale.

„AUR ajunge și se menține de patru luni la pragul de 40%, luând voturi din mai multe direcții. Pe lângă cele obținute la alegerile parlamentare, atrage multe voturi din cele obținute de POT și SOS, cam 8-9 procente, plus resturi atrase din zona PSD, poate și alte partide”, a declarat în cadrul unei emisiuni tv Remus Ștefureac, explicând că partidul condus de George Simion reușește astfel să coaguleze segmente de electorat dezamăgit atât de opoziție, cât și de guvernare.

Analiza arată că formațiunea recuperează voturi de la partidele mici, care nu mai ating pragul electoral, dar și din zona PSD, acolo unde o parte dintre votanți își exprimă nemulțumirea față de scumpiri și de măsurile fiscale.

De cealaltă parte, coaliția de guvernare (PSD-PNL-UDMR) surprinde printr-o stabilitate relativă, menținându-se la aproximativ 50% din totalul intențiilor de vot împreună, în ciuda unui an politic tensionat și a deciziilor economice controversate.

„Celelalte partide se mențin la sub 20%, însă în acest context legat de politici care stârnesc nemulțumirea populației, ne-am fi așteptat să vedem o prăbușire a partidelor coaliției. Cumulat, ele strâng 50%. Au pierdut, într-un an complicat politic și pe fondul măsurilor guvernamentale, aproximativ 5%. Această stabilizare poate fi citită și ca un element favorabil AUR, dar și unul favorabil Coaliției, care deocamdată nu se prăbușește, reușește să se mențină la un scor rezonabil”, a subliniat Remus Ștefureac.

În ceea ce privește ierarhia politică, PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR, toate cu scoruri sub 20%. În schimb, POT și SOS România se află sub pragul de 5%, ceea ce ar exclude aceste formațiuni din Parlament dacă alegerile ar avea loc acum.

„AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%”, a precizat directorul Inscop.

Sondajul confirmă o polarizare tot mai accentuată între un electorat frustrat, atras de discursul anti-sistem, și un nucleu stabil de votanți ai partidelor aflate la guvernare.

În ciuda contextului economic dificil și a măsurilor contestate, coaliția reușește să evite o erodare rapidă, în timp ce AUR capitalizează energia nemulțumirii publice, consolidându-și poziția de principal rival politic, a mai punctat Remus Ștefureac.