Modificări în statutul PSD: renunță la eticheta „progresist” și se reafirmă ca partid de centru-stânga, cu o orientare pro-europeană

Sorin Grindeanu a anunțat că a propus luni, 13 octombrie, în cadrul Consiliului Politic Național al PSD, o modificare a Statutului partidului menită să clarifice identitatea formațiunii și să reafirme angajamentul său față de echitatea socială, solidaritate și valorile tradiționale ale poporului român.

„Am renunțat la ideea de partid progresist deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai reflectă ceea ce reprezintă astăzi PSD. Prin această modificare partidul reafirmă că este unul modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”, a anunțat Sorin Grindeanu, pe FB.

Potrivit acestuia, textul propus spre adoptare al Articolului 8 din Statut prevede: „Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.”

Grindeanu a subliniat că modificarea nu este una de formă, ci urmărește claritatea și asumarea identității partidului.

„PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România”, a adăugat acesta.

În contextul Congresului PSD programat pentru 7 noiembrie, Sorin Grindeanu a anunțat că va candida la funcția de președinte al partidului. „Voi candida pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a mai spus Grindeanu.