Video AUR depune moțiune împotriva ministrului Florin Barbu: „Poartă responsabilitatea pentru acest dezastru asupra economiei românești”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat luni, 13 octombrie, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Formațiunea îl acuză pe ministru de indiferență față de problemele fermierilor și de faptul că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la economia națională.

Deputatul AUR Călin Matieș a declarat, în Parlament, că decizia depunerii moțiunii este motivată de scăderea constantă a contribuției agriculturii la PIB-ul României, în ultimii ani.

„Moțiunea pe care o depunem astăzi împotriva domnului ministru Florin Barbu are la bază participarea tot mai scăzută a agriculturii la PIB-ul României. Anul trecut, în urma grevei fermierilor, din cele 14 puncte solicitate de aceștia, domnul ministru a tratat cu indiferență 8, nici măcar nu le-a inclus în discuție. Trei puncte au fost abordate superficial, iar alte trei au fost rezolvate de Uniunea Europeană”, a afirmat Matieș.

Potrivit acestuia, datele arată o prăbușire a ponderii agriculturii în economia națională: „Dacă în 2022, înainte ca domnul Barbu să preia conducerea ministerului, agricultura contribuia cu 4,5% la PIB-ul României, în 2023 această pondere a scăzut la 3,9%, în 2024 la 3,2%, iar anul acesta participarea este zero”.

Deputatul AUR a subliniat că moțiunea nu este îndreptată doar împotriva unui singur ministru, ci împotriva întregii coaliții de guvernare. „Nu este vorba despre o persoană sau despre un partid anume, ci despre întreaga coaliție de guvernare, care are ultimul cuvânt de spus și poartă responsabilitatea pentru acest dezastru asupra economiei românești”, a adăugat el.

Contextul moțiunilor depuse de AUR

Moțiunea împotriva ministrului Agriculturii este a patra depusă de AUR împotriva unui membru al Cabinetului Bolojan. Până acum, formațiunea a inițiat moțiuni similare împotriva ministrului Educației, Daniel David, a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, și a ministrului Economiei, Radu Miruță.

Primele două moțiuni au fost respinse, iar cea împotriva ministrului Economiei urmează să fie dezbătută și votată miercuri, în Senat.