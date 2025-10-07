search
Marți, 7 Octombrie 2025
Coaliția se reunește marți pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei. Alegerile din Capitală, alt subiect pe agendă

Publicat:
Ultima actualizare:

Coaliția de guvernare se reunește marți, 7 octombrie, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei. La ședința de săptămâna trecută, liderii coaliției au decis să amâne din nou decizia finală privind reducerea cheltuielilor din plan local.

Liderii partidelor din Coaliție/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Liderii partidelor din Coaliție/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare.

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu, din perspectiva social-democraţilor, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să existe şi partea de relansarea economică, el precizând că mâine vor transmite partenerilor de coaliţie aceste propuneri.

În plus, reducerile trebuie să se facă şi în administraţia centrală.

La ședința de săptămâna trecută, liderii partidelor din coaliție, alături de minorități au decis să amâne din nou decizia finală privind reducerea cheltuielilor din plan local.

Ultima variantă discutată în Coaliție a fost:

Reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală.

Reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale în administrația centrală.

La acest capitol, se ia în calcul desființarea sau comasarea unor instituții. Premierul Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu varianta de a se face economii atât prin reducerea de personal, cât și prin tăierea cheltuielilor, atât timp cât posturile din plan local, cele ocupate, se reduc cu 10%. Calculele s-ar fi făcut pe aproximativ 12.000 de disponibilizări la nivel național.

Inițial, Bolojan a respins propunerile venite dinspre PSD și UDMR de a tăia bugetele primăriilor, în locul concedierilor, pe motiv că aceste reduceri de cheltuieli nu vor produce efecte reale, ci pot fi făcute doar pe hârtie. 

Alegerile pentru Primăria Capitalei, alt subiect de discuție

Şi alegerile în Capitală reprezintă un subiect de discuţie, în coaliţia de marţi.

Grindeanu a declarat că PSD a enunţat câteva condiţii, şi anume că îşi doresc ori să fie un candidat comun, toate partidele din coaliţie, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu, separat, arătând că aceste condiţii vor fi scrise, dacă şi celelalte partide vor fi de acord, ca anexă la protocolul alianţei.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a anunţat că în această săptămână, guvernul şi coaliţia trebuie să decidă şi să dea hotărârea cu organizarea alegerilor locale, la Bucureşti dar şi în localităţile din ţară unde nu sunt primari aleşi, el precizând că USR va pune presiune pe guvern, inclusiv pe premier, pentru a limpezi şi a tranşa acest subiect.

El a mai spus că PSD vine cu o condiţie, pentru a se organiza alegerile, şi anume un candidat unic al coaliţiei, ceea ce, în opinia sa, este o „idee toxică şi falimentară”.

Kelemen Hunor: „Coaliţia este extrem de stabilă, nu trebuie să fie nimeni îngrijorat”

Cu o zi înainte, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a asigurat că actuala coaliție „este extrem de stabilă”, scrie Agerpres.

Coaliţia este extrem de stabilă, nu trebuie să fie nimeni îngrijorat. Eu am văzut, săptămâna trecută, când am discutat despre rectificare, PSD şi PNL se înţeleg perfect.

Când a fost vorba de a tăia de la investiţii, ei s-au înţeles perfect şi degeaba spuneam eu un alt lucru şi Fritz mă susţinea, dacă cele două partide iau decizii, atunci noi putem să avem dreptate, cum au şi recunoscut, dar, sigur, lucrurile nu se vor schimba. Şi aici, la rectificare, din păcate, acele investiţii care susţin economia şi firmele româneşti nu au fost susţinute de colegii noştri”, a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, liderul UDMR.

Kelemen Hunor a declarat că îl susţine pe Ilie Bolojan, la fel şi PSD, pentru că „e un om care doreşte să facă tot ce e de făcut”.

„Nu pleacă PSD de la guvernare, staţi liniştiţi. Îl susţinem cu toţii pe Bolojan, eu ştiu că e un om care doreşte să facă tot ce e de făcut, de aceea îl susţin şi PSD nu pleacă de la guvernare. PSD şi PNL se înţeleg perfect. Sunt discuţii, fiecare pe anumite argumente şi mesaj spre anumită zonă, dar nu vor pleca, nu am nicio îndoială.

PSD va prelua guvernarea în aprilie 2027, de ce să plece de la guvernare? Atunci cum va prelua guvernarea în 2027, cine? Sigur că fiecare face politică, dar nu am nicio emoţie în ceea ce priveşte stabilitatea guvernului”, a declarat preşedintele UDMR.

