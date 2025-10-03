George Simion, ținta ironiilor după ce a anunţat că şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe românii să facă acelaşi lucru. „Copy paste Elon Musk”

George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul la Netflix și i-a îndemnat și pe români să facă același lucru, însă nu a obţinut reacţia dorită, fiind ironizat pe rețelele sociale şi acuzat că a copiat gestul lui Elon Musk.

Președintele AUR, George Simion, a scris vineri pe contul său de X că a renunțat la abonamentul Netflix şi i-a îndemnat și pe români să facă același lucru, susținând că platforma ar promova „propaganda woke și pro-transgender”.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a transmis Simion.

El a publicat și o captură din formularul prin care și-a motivat decizia de a renunța la abonament, bifând motivul „Transgender propaganda”.

Anunțul vine la scurt timp după ce Elon Musk a lansat pe X un apel către cei peste 227 de milioane de urmăritori ai săi, cerându-le să își anuleze abonamentele Netflix. Miliardarul a criticat compania pentru includerea unui personaj transgender în serialul de animație „Dead End: Paranormal Park”.

„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a scris Musk, deși serialul fusese retras de pe platformă în urmă cu doi ani. Fragmentul a reapărut recent online după ce a fost distribuit de grupul conservator Libs of TikTok.

Val de ironii pe internet

Decizia lui George Simion a generat un val de reacții în spațiul online, majoritatea ironice. Mulți internauți au spus că liderul AUR nu a făcut decât să copieze gestul lui Elon Musk.

„Copy paste Elon Musk”, a comentat un utilizator.

„Monkey see monkey do (Maimuța vede, maimuța face – n.r.)”, a adăugat un altul.

„Wtf, Netflix are probleme cu siguranța, însă asta nu este una dintre ele”, i-a transmis cineva.

„Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”, a scris un alt internaut.

Unii au dus glumele şi mai departe: „La fel și Facebook-ul, închide-l și pe ăla. :))”, iar pe Reddit cineva a comentat ironic: „Vă dați seama, o să-și facă subscripție la Nyetflix”.

Totuși, postarea lui Simion a primit și mesaje de susținere, în special de la cei care consideră că Netflix promovează o agendă „contrară valorilor tradiționale”.