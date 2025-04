De ce nu se poate supăra Elena Lasconi pe Marcel Ciolacu: „Are fața aia de ursuleț Cocolino”

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a explicat de ce nu se poate supăra pe Marcel Ciolacu, deși îl acuză de impostură.

„Eu nu am o problemă cu pesediștii. Când mă refer la asta, mă refer la oamenii din țară. Eu am o problemă cu corupții, care fură și scapă nevinovați. Eu nu am o problemă cu omul de la țară care votează cu PSD-ul pentru că îi crește pensia. Eu vreau să le arăt românilor ce înseamnă un preșdinte bun și în mod natural scăpăm de PSD”, a declarat Elena Lasconi, marţi seară, într-o dezbatere la Antena 3.

Întrebată de ce a refuzat să facă parte dintr-o guvernare pro-europeană, alături de PSD, PNL și UDMR, Lasconi a răspuns: „Chiar nu pot să fiu fraierită. Atunci când este vorba de stabilitatea economică a României noi am fost prezenți lângă partidele pro-europene, chiar dacă nu am fost în Guvern. Nu a fost o ofertă serioasă. (...) Și oricum, cum să îl susținem pe Antonescu? Cum să susținem un puturos? Nu aș face asta niciodată”.

Liderul USR a explicat de ce nu poate să se supere pe Marcel Ciolacu. „Eu am mai spus o dată, dar poate se supără lumea pe mine. Dacă mă uit la Ciolacu, eu nu pot să mă supăr pe el că are fața aia de ursuleț Cocolino, dar nu-i mai suport cu impostura”, a mai spus aceasta.

De asemenea, Elena Lasconi consideră că în această campanie sunt foarte mulți candidați impostori. Întrebat care sunt aceștia, liderul USR a spus, fără a da nume: „Mi se pare că cei care au profitat de anularea alegerilor, toți ceilalți erau îndreptățiți să continue”.