Lasconi, întrebată când a aderat România la NATO: „Nu cred că președintele trebuie să știe aceste date”

Elena Lasconi, președinta USR și candidatul partidului la alegerile prezidențiale din luna mai, a declarat, marţi seara, că pentru ea este „Ziua cârtiţei”, pentru că a mai participat la emisiuni electorale şi în toamna anului trecut.

Lidera USR a spus că „numai cine nu munceşte nu greşeşte”, în deschiderea unei emisiuni electorale la Antena 3 CNN.

„Este «Ziua cârtiţei» astăzi pentru că eu am mai fost în filmul ăsta şi anul trecut. Deja am prins toate anotimpurile”, a declarat Elena Lasconi, care a adăugat: „Ştiu că nu sunt perfectă şi vreau să îmi cer iertare dacă în ultimele 9 luni aţi fost, poate, dezamăgiţi printr-o vorbă de-a mea sau printr-o faptă de-a mea. Am curajul să spun că poate în seara asta o să fiţi mândri de mine. Numai cine nu munceşte nu greşeşte şi avem un candidat care nu a greşit în ultimii 10 ani. Şi mai avem unul cu un CV aproape gol, dar nu vorbim astăzi despre ceilalţi, ci despre ceea ce vreau eu să fac”.

Ea exclude posibilitatea să se retragă de la aceste alegeri pentru un alt candidat: „Este exclus să mă retrag în campanie, voi duce lupta până la capăt și voi încerca să ajung în cât mai multe locuri din țara asta, să mă uit în ochii românilor să le spun ce pot face eu. Una e să aduci pe lume un copil (n.r. Nicușor Dan a fondat USR ) și alta e să-l crești. Eu vreau să cresc USR-ul”.

„Zilele lui (Ciolacu) sunt numărate”

Liderul USR a promis că Ilie Bolojan va fi premierul României dacă va câștiga alegerile prezidențiale și că zilele lui Marcel Ciolacu în această funcție „sunt numărate”.

„Ciolacu știe că sunt singurul politician care atunci când îl privește nu se lasă intimidat și știe că nu sunt șantajabilă. Când am ajuns la primărie, unii angajați au plecat de unii singuri, eu cred că ar fi o dovadă de bun simț de la Ciolacu după toate manevrele cu Nordis să plece acasă. El știe că e pe ultima sută de metri pentru că nu-l mai susține nici PSD, o să încerce să aibă o funcție din care să iasă la pensie, dar zilele lui sunt numărate. Ne-au anunțat pe toți românii că vor face din nou o coalițiie contra naturii între PSD și PNL pentru stabilitate, eu cred că ar trebui să închidă ochii și să lase matematica parlamentară”, a afirmat Elena Lasconi.

„Știu că a aderat în 2004, dar nu știu exact data”

Întrebată de data la care România a aderat la NATO, Lasconi a spus: „Știu că a aderat în 2004, dar nu știu exact data”.

Ea a mai fost întrebată dacă ştie data la care România marchează ziua NATO şi a răspuns: „Nu cred că preşedintele trebuie să ştie aceste date, pentru că o să aibă nişte consilieri care o să-i spună. Fii atent că mâine se împlinesc nu ştiu câţi ani de când suntem noi în NATO”.

România a aderat la NATO la 29 martie 2004. De asemenea, ziua NATO este aniversată, potrivit legislației naționale, în prima duminică a lunii aprilie din fiecare an, aceasta fiind declarată zi de „sărbătoare publică dedicată democrației și spiritului european și euroatlantic”.