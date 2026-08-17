 Darău, despre întrevederea dintre Bolojan și șefa CCR: „Coincidență nefericită. În Parlament nu poţi să ascunzi o întâlnire” | adevarul.ro
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Darău, despre întrevederea dintre Bolojan și șefa CCR: „Coincidență nefericită. În Parlament nu poţi să ascunzi o întâlnire”

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Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR), a declarat luni seară că întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele CCR, Simina Tănăsescu, nu a fost una ascunsă, ci mai degrabă o „coincidență nefericită”. El susține că, din experiența sa, astfel de întâlniri nu pot fi ascunse în clădirea Parlamentului.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău. FOTO: Adevărul
Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău. FOTO: Adevărul

„Eu cred că a fost o coincidență nefericită. Pe de altă parte, trebuie remarcat un lucru și este factual. N-a fost o întâlnire ascunsă, eu înțeleg că s-a trecut pe lângă presă”, a declarat Darău, la Euronews.

Ministrul a precizat că situația ar fi putut fi gestionată mai bine, însă nu consideră că întâlnirea putea avea loc în secret în Parlament.

„Poate că situația n-a fost gestionată perfect, dar nu cred că în clădirea Parlamentului, din proprie experiență, poți să ascunzi vreo întâlnire. Deci cred că dacă cineva vrea să se întâlnească pe ascuns, o făcea altfel”, a afirmat el.

Darău a adăugat că sediul CCR se află într-o aripă a Senatului și că, în opinia sa, explicațiile finale trebuie oferite de cei implicați.

„Ştiu că sediul Curţii Constituţionale este într-o aripă a Senatului, lipită de Senat (...) în rest, sunt convins sau sper că cele două persoane implicate, premierul şi doamna judecător, vor da răspunsurile potrivite”, a spus ministrul.

La finalul săptămânii trecute, presa a relatat despre o întâlnire secretă a liderului PNL, premierul Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, în biroul preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean. Întâlnirea nu a fost anunţată oficial şi au existat speculaţii conform cărora o posibilă temă de discuţie a fost Legea integrităţii, care a fost contestată de PNL-USR, dar şi de către preşedintele Nicuşor Dan şi care urma să fie discutată luni.

Simina Tănăsescu a respins „ferm şi categoric” orice speculaţie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Consiliul Superior al Magistraturii şi preşedinţii curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor din România au transmis mesaje în care solicitau clarificarea „imediată şi completă” a circumstanţelor în care a avut loc întrevederea dintre preşedintele CCR şi premierul demis Ilie Bolojan.

Curtea Constituţională a României (CCR) a transmis, duminică seară,  că întâlnirile preşedintelui Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a avut, luni, prima reacţie în ceea ce priveşte întâlnirea cu preşedintele CCR, Simina Tănăsescu: „De multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”.

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