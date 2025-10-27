Daniel Băluță vrea să fie candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie: „Hai că se poate! Fondurile europene sunt din euro, nu din ruble!”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, confirmă că își dorește candidatura PSD la Primăria Capitalei și anunță că va merge în campanie cu sloganul „Hai că se poate!”. El spune că Gabriela Firea îl susține și respinge ideea unor favoruri politice: „Fondurile europene se dau în euro, nu în ruble.”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat luni, la Parlament, că își dorește candidatura PSD la Primăria Capitalei, în perspectiva alegerilor din 7 decembrie. El afirmă că partidul merge „în consens” și că are sprijinul Gabrielei Firea.

Daniel Băluță a respins ideea unor tensiuni cu actualul edil general, Nicușor Dan.

„Nu consider că am avut cu președintele Nicușor Dan tensiuni, consider că împreună am rezolvat probleme esențiale pentru București, cum este punerea în siguranță a zonei centrale, planșeul Unirii. Modul cum am gestionat această situație a dus la acest rezultat favorabil pentru bucureșteni. Importante sunt rezultatele, mai puțin modul în care ajungem la ele”, a declarat Daniel Băluță, întrebat dacă tensiunile din trecut cu Nicușor Dan i-ar putea afecta rezultatul în alegerile din 7 decembrie.

„Având în vedere rezultatul final, nu pot să vă spun decât că toți suntem supărați pe deciziile pe care le-am luat. Consider că am învățat din ele, iar acum lucrăm într-o zonă de consens în interiorul partidului. Ne pregătim împreună, și asta este cuvântul determinant pentru această competiție electorală”, a spus Băluță.

Întrebat dacă Gabriela Firea îl susține în această cursă, primarul Sectorului 4 a răspuns: „Doamna Firea mă susține. Nu este nemulțumită, să știți.”

Daniel Băluță a precizat că va folosi în campania pentru București același slogan cu care a câștigat alegerile la Sectorul 4: „Hai că se poate!”.

În privința coaliției de guvernare, edilul a exclus scenariul unor tensiuni între PSD, PNL și UDMR: „Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală. Discutăm despre trei partide europene, despre persoane mature, raționale, care reprezintă formațiuni așezate.”

Totodată, el a explicat că fiecare partid trebuie să-și păstreze identitatea în fața alegătorilor: „Experiențele trecute ne-au arătat că nu a fost o idee bună să mergem împreună.”

Întrebat dacă se așteaptă la sprijin de la președintele Nicușor Dan pentru „favoruri făcute”, Băluță a respins acuzațiile: „Nu i-am făcut niciun favor. A fost un act de normalitate. Fondurile europene se dau în euro, nu în ruble.”

Primarul a adăugat că una dintre prioritățile sale rămâne problema termoficării: „Bucureștenii trebuie să aibă apă caldă. Este o problemă de urgență urbană și trebuie rezolvată.”