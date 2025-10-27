Incertitudine la alegerile pentru Primăria Capitalei. Sociologul Remus Ștefureac prezintă elementele care pot marca scrutinul

Stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei aduce în prim-plan candidații cu șanse în scrutinul de pe 7 decembrie. Sociologul Remus Ștefureac explică avantajele a patru candidați și în ce condiții șansele acestora se pot materializa.

„În cazul în care vor candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Baluta, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drula sunt cei 4 candidați principali, fiecare cu șansa lui”, spune directorul Inscop, sociologul Remus Ștefureac.

Potrivit acestuia, „sunt însă câteva elemente care contează în ecuație”, explicând mai multe posibile efecte ale candidaturilor pentru Primăria Capitalei:

„- primarii de sector au un avantaj pentru ca vin cu experiență administrativă în București, pe mandate de succes, validate de un număr record de voturi la alegerile locale de anul trecut: Ciprian Ciucu (PNL, Sectorul 6) a câștigat alegerile cu peste 70%, iar Daniel Baluta (PSD, Sectorul 4) cu peste 60%.

- Anca Alexandrescu, cu o candidatură independentă, poate beneficia de un culoar favorabil dacă vom avea o prezență redusă la vot determinată de dezamăgirea electoratului față de incapacitatea politică de a răspunde la frustrările populației (incapacitatea de a reduce privilegiile, risipa din banul public etc) și dacă va fi singura candidată relevantă care să reprezinte electoratul opoziției radicale (adică alegeri fără candidat AUR și fără ale figuri cunoscute ori surpriză gen Makaveli, care rup voturi din acest segment).

- Daniel Baluta are avantajul de a se clasa pe primul loc în intenția de vot (conform INSCOP), mandate de succes la Primăria Sectorului 4 și oportunitatea importantă a fragmentării votului de centru-dreapta între PNL și USR. Candidatura Ancăi Alexandrescu este însă o sursă de risc pentru voturile sale.

-Ciprian Ciucu are avantajul unui profil care îi permite o capacitate mai mare de a convinge alegătorii USR, decât capacitatea lui Cătălin Drula de a convinge votanții PNL, clasarea pe locul 2, aproape de Daniel Baluta în sondajul INSCOP, susținerea premierului Ilie Bolojan care are un nivel încă destul de ridicat de popularitate în București (similar președintelui Nicușor Dan) și mandatul de succes la primărie confirmat de cel mai mare scor la alegerile locale din 2024. Fragmentarea USR rămâne un risc important.

- Cătălin Drula are avantajul sprijinului președintelui Nicușor Dan, dar si un context defavorabil legat de fragmentarea electoratului de centru-dreapta”.

De altfel, „pe fondul fragmentării maximale a voturilor, vom avea alegeri pentru primăria Capitalei cu un grad ridicat de incertitudine. Vă fi un scrutin în care unii dintre candidați pornesc în cursă, cel puțin pe hârtie, cu câteva avantaje importante care pot face diferența”, mai explică Remus Ștefureac.

Partidele stabilesc candidații pentru Primăria Capitalei

Guvernul a stabilit joi dimineață, 23 octombrie, data alegerilor. Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă este plasat pe primul loc în sondaje, însă afirmă că datele nu sunt relevante. El urmează să fie desemnat de PSD drept candidatul partidului.

În cursă intră și Ciprian Ciucu, iar candidatul USR, Cătălin Drulă, a început deja campania pe stradă.

Între timp, urcă în sondaje și un candidat din afara coaliției de guvernare. Anca Alexandrescu este plasată pe locul 4 într-un ultim sondaj Avangarde, casă de sondare deținută de sociologul Marius Pieleanu, după candidații partidelor din coaliție.