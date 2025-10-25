Gabriela Firea răspunde speculațiilor privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „În viață trebuie să facem alegeri”

Fostul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, a publicat o postare pe Facebook în care răspunde speculațiilor privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei și clarifică planurile sale politice.

„Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine”, a scris Firea.

Ea a subliniat că intenționează să-și continue mandatul de europarlamentar, obținut prin votul românilor, chiar dacă naveta între Strasbourg și Bruxelles, împreună cu responsabilitățile de mamă, reprezintă o provocare: „Învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.”

Firea a explicat că rămâne implicată în proiectele europene și vrea să contribuie la îmbunătățirea vieții românilor.

„Mă preocupă și vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.”, a mai scris aceasta.

În ceea ce privește Primăria Capitalei, ea a menționat că și-ar fi dorit să continue proiectele inițiate în mandatul anterior.

„Mi-aș fi dorit să pot relua și finaliza câteva mari proiecte de infrastructură abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport și termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte.”

Fostul edil susține că în administrație continuitatea este esențială și că respectul față de cetățeni este prioritar: „În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic.”

Gabriela Firea a precizat că va susține candidatul PSD pentru Primăria Capitalei.

„Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat și nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte”, a scris Firea.

În final, Firea a transmis un mesaj pentru bucureșteni și colegii săi: „Mulțumesc din suflet colegilor mei de la București și președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susținere. Sunt și voi rămâne devotată echipei noastre social-democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea!”