search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Marian Godină, atac dur la adresa deputatului AUR Dan Tanasă: „Parazitul ăsta mare, umflat și dobitoc e parlamentar și incită la discriminare”

0
0
Publicat:

Marian Godină l-a criticat dur pe deputatul AUR Dan Tanasă, acuzându-l că „nu face altceva decât să posteze pe Facebook tâmpenii” și că, în calitate de parlamentar, nu a avut „nicio inițiativă, nimic, zero barat”.

Marian Godină/FOTO: Facebook
Marian Godină/FOTO: Facebook

Atacul vine după ce deputatul AUR a publicat un mesaj pe 19 august, pe pagina sa de Facebook, în care îi îndemna pe români să refuze comenzile dacă livratorii nu sunt români.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a transmis Tanasă.

În acest context, un tânăr nepalez, livrator de mâncare în București, a fost victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

„Nu are niciun fel de realizare ca parlamentar”

Marian Godină l-a acuzat pe deputatul AUR Dan Tanasă că „stă ca o putoare ordinară pe bani grei în Parlamentul României și nu face altceva decât să posteze pe Facebook tâmpenii”.

„Mă întreb ce simte oare această rușine a speciei umane, acest ipochimen care stă ca o putoare ordinară pe bani grei în Parlamentul României și nu face altceva decât să posteze pe Facebook tâmpenii.

Această eroare a democrației nu are niciun fel de realizare ca parlamentar, nicio inițiativă, nimic, zero barat, doar postări pe Facebook în care incită și instigă.

Tot nerușinatul ăsta le răspunde celor care îi comentează pe pagină «să behăie în altă parte» sau «să mănânce banane, muci și blugi în altă parte». Atâta îl duce pe talanul ăsta creierașul ăla al lui. Și atâta nesimțire crasă are în el”, a transmis polițistul pe Facebook.

De asemenea, Godină a dezvăluit că, potrivit informațiilor sale, deputatul AUR deține un apartament unde chiriașii ar fi chiar ucraineni, acuzându-l pe această cale de „ipocrizie”. 

„Din informațiile pe care le am, acest instigator deține în blocul în care locuiește, cu un etaj mai jos, un apartament închiriat chiar unor ucraineni. Voi realizați câtă ipocrizie? Nu e confirmată informația 100%, dar o să mă interesez exact și o să revin, deși sunt aproape sigur că așa e. Curios e că în declarația de avere e plin de datorii și deține un singur apartament.

Tupeistul ăsta ordinar a avut nesimțirea să îmi mai și comenteze la postarea în care îi atrăgeam atenția că incită la discriminare și la ură”, mai afirmă acesta.

„Ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce legi a inițiat, ce a făcut bun pentru voi?”

Polițistul a mai transmis în postare că se arată revoltat din cauza faptului că Tanasă, ca parlamentar, „postează numai prostii și are și mii de susținători”, și lansează o întrebare pe această cale: „Ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce legi a inițiat, ce a făcut bun pentru voi??

Citește și: Tanasă, sfidător după acuzațiile de xenofobie: „E amuzant și scârbos cum corporatiștii le iau apărarea imigranților”

„Aseară s-a adeverit ceea ce ziceam, un livrator nepalez a fost atacat în plină stradă pe motiv că «ne invadează țara», adică fix retorica folosită de acest bovin cu cravată.

Sunt extrem de revoltat și de nervos și mi se pare incredibil că trăiesc în țara în care un dobitoc ca ăsta e parlamentar, postează numai prostii și are și mii de susținători.

Rușine să vă fie tuturor celor care duceți în Parlamentul României asemenea specimene!

Întrebați-l, deștepților, ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce legi a inițiat, ce a făcut bun pentru voi??”, adaugă Godină.

„Scriu textul ăsta cu imaginea acelui băiat”

Nu în ultimul rând, polițistul a precizat că a scris acest text având în minte imaginea livratorului de mâncare din București, care, pe 26 august, a fost lovit pe neașteptate cu un pumn în gură de către un român care i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit deciziei Judecătoriei Sectorului 2.

„Auzi la el cum răspunde el oamenilor... să behăie în altă parte. Abia aștept să dau ochii din nou cu panarama asta de om, ca atunci când a venit pe locul meu, în tren, să se bage în seamă cu mine, să îmi spună că mă apreciază și să îmi dea o carte de vizită. Și să îmi lase o duhoare de transpirație de bou.

Scriu textul ăsta cu imaginea acelui băiat din Nepal panicat după ce a primit din senin un pumn în figură. Tânărul ăla e și el copilul cuiva, are o familie acasă, la mii de kilometri, a venit să își sprijine familia, să o ducă mai bine, să facă niște bani în țara în care parazitul ăsta mare, umflat și dobitoc e parlamentar și incită la discriminare”, a încheiat acesta.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin. Reacții virale pe internet
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
mediafax.ro
image
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
fanatik.ro
image
VIDEO Atac rusesc devastator cu drone și rachete balistice asupra Kievului: „Totul este distrus”. Cel puțin patru morți și zeci de civili răniți
libertatea.ro
image
O nouă gaură în bugetul Romsilva: Cabane și pensiuni cu pierderi de milioane de lei anual. Veniturile și cheltuelile, ținute la secret
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
playtech.ro
image
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan a cedat cu privire la pensiile speciale! Perioada de tranziție la pensionarea magistraţilor, majorată la 15 ani în ultima formă a proiectului (surse)
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Cele mai nesănătoase poziţii de dormit