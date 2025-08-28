Marian Godină, atac dur la adresa deputatului AUR Dan Tanasă: „Parazitul ăsta mare, umflat și dobitoc e parlamentar și incită la discriminare”

Marian Godină l-a criticat dur pe deputatul AUR Dan Tanasă, acuzându-l că „nu face altceva decât să posteze pe Facebook tâmpenii” și că, în calitate de parlamentar, nu a avut „nicio inițiativă, nimic, zero barat”.

Atacul vine după ce deputatul AUR a publicat un mesaj pe 19 august, pe pagina sa de Facebook, în care îi îndemna pe români să refuze comenzile dacă livratorii nu sunt români.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a transmis Tanasă.

În acest context, un tânăr nepalez, livrator de mâncare în București, a fost victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

„Nu are niciun fel de realizare ca parlamentar”

Marian Godină l-a acuzat pe deputatul AUR Dan Tanasă că „stă ca o putoare ordinară pe bani grei în Parlamentul României și nu face altceva decât să posteze pe Facebook tâmpenii”.

„Mă întreb ce simte oare această rușine a speciei umane, acest ipochimen care stă ca o putoare ordinară pe bani grei în Parlamentul României și nu face altceva decât să posteze pe Facebook tâmpenii.

Această eroare a democrației nu are niciun fel de realizare ca parlamentar, nicio inițiativă, nimic, zero barat, doar postări pe Facebook în care incită și instigă.

Tot nerușinatul ăsta le răspunde celor care îi comentează pe pagină «să behăie în altă parte» sau «să mănânce banane, muci și blugi în altă parte». Atâta îl duce pe talanul ăsta creierașul ăla al lui. Și atâta nesimțire crasă are în el”, a transmis polițistul pe Facebook.

De asemenea, Godină a dezvăluit că, potrivit informațiilor sale, deputatul AUR deține un apartament unde chiriașii ar fi chiar ucraineni, acuzându-l pe această cale de „ipocrizie”.

„Din informațiile pe care le am, acest instigator deține în blocul în care locuiește, cu un etaj mai jos, un apartament închiriat chiar unor ucraineni. Voi realizați câtă ipocrizie? Nu e confirmată informația 100%, dar o să mă interesez exact și o să revin, deși sunt aproape sigur că așa e. Curios e că în declarația de avere e plin de datorii și deține un singur apartament.

Tupeistul ăsta ordinar a avut nesimțirea să îmi mai și comenteze la postarea în care îi atrăgeam atenția că incită la discriminare și la ură”, mai afirmă acesta.

„Ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce legi a inițiat, ce a făcut bun pentru voi?”

Polițistul a mai transmis în postare că se arată revoltat din cauza faptului că Tanasă, ca parlamentar, „postează numai prostii și are și mii de susținători”, și lansează o întrebare pe această cale: „Ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce legi a inițiat, ce a făcut bun pentru voi??”

„Aseară s-a adeverit ceea ce ziceam, un livrator nepalez a fost atacat în plină stradă pe motiv că «ne invadează țara», adică fix retorica folosită de acest bovin cu cravată.

Sunt extrem de revoltat și de nervos și mi se pare incredibil că trăiesc în țara în care un dobitoc ca ăsta e parlamentar, postează numai prostii și are și mii de susținători.

Rușine să vă fie tuturor celor care duceți în Parlamentul României asemenea specimene!

Întrebați-l, deștepților, ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce legi a inițiat, ce a făcut bun pentru voi??”, adaugă Godină.

„Scriu textul ăsta cu imaginea acelui băiat”

Nu în ultimul rând, polițistul a precizat că a scris acest text având în minte imaginea livratorului de mâncare din București, care, pe 26 august, a fost lovit pe neașteptate cu un pumn în gură de către un român care i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit deciziei Judecătoriei Sectorului 2.

„Auzi la el cum răspunde el oamenilor... să behăie în altă parte. Abia aștept să dau ochii din nou cu panarama asta de om, ca atunci când a venit pe locul meu, în tren, să se bage în seamă cu mine, să îmi spună că mă apreciază și să îmi dea o carte de vizită. Și să îmi lase o duhoare de transpirație de bou.

Scriu textul ăsta cu imaginea acelui băiat din Nepal panicat după ce a primit din senin un pumn în figură. Tânărul ăla e și el copilul cuiva, are o familie acasă, la mii de kilometri, a venit să își sprijine familia, să o ducă mai bine, să facă niște bani în țara în care parazitul ăsta mare, umflat și dobitoc e parlamentar și incită la discriminare”, a încheiat acesta.