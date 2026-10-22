 Dan Tănasă, trimis în judecată. Deputatul AUR este acuzat că a incitat la ură împotriva muncitorilor străini | adevarul.ro
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Dan Tănasă, trimis în judecată. Deputatul AUR este acuzat că a incitat la ură împotriva muncitorilor străini

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Deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de incitare la violență, ură sau discriminare împotriva lucrătorilor străini din România, proveniți din Asia și Africa. Dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.

Deputatul AUR Dan Tănasă
Deputatul AUR Dan Tănasă Foto: Facebook

Potrivit procurorilor, acuzațiile vizează un mesaj publicat de politician pe o platformă de socializare la 19 august 2025. Anchetatorii susțin că, prin această postare, Dan Tănasă ar fi îndemnat publicul la ură și discriminare față de lucrătorii proveniți din Asia și Africa, făcând referire la rasă, naționalitate, etnie și religie.

În centrul dosarului se află un mesaj în care deputatul le cerea utilizatorilor să refuze comenzile care nu sunt livrate de români și critica recrutarea muncitorilor din afara țării.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, se arată în mesajul citat de procurori.

Postarea continua cu referiri la imigrație și la ceea ce politicianul descria drept extinderea influenței islamiste în Occident. În același mesaj, acesta afirma: „Eu nu vreau așa ceva în România!”.

Procurorii consideră că mesajul a vizat public lucrătorii din România proveniți din Asia și Africa, pe care i-ar fi asociat unor criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

În rechizitoriu, anchetatorii subliniază că actele de discriminare pot afecta grav relațiile dintre cetățeni, întrucât acestea ar trebui să se bazeze pe respect reciproc.

Totodată, procurorii au făcut precizări privind imunitatea parlamentară, arătând că aceasta nu împiedică urmărirea penală în toate situațiile.

„Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”, au transmis reprezentanții Parchetului.

Potrivit anchetatorilor, imunitatea este aplicabilă voturilor și opiniilor politice exprimate în exercitarea mandatului, însă nu exclude răspunderea penală pentru fapte care nu intră în această categorie.

Procurorul de caz a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a deputatului AUR în stare de libertate, sub acuzația de incitare la violență, ură sau discriminare.

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, care urmează să judece cauza. Trimiterea în judecată reprezintă etapa în care acuzațiile sunt supuse analizei instanței și nu echivalează cu o condamnare. Vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

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