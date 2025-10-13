Dacian Cioloș vorbește despre o posibilă revoluție în România dacă nu se fac reformele promise. „Eu nu simt că există voinţă”

Fostul premier și comisar european susține că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma, decât cu o presiune din exteriorul sistemului.

Într-un interviu pentru News.ro, fostul premier, comisar european și consilier prezidențial Dacian Cioloș susține că Ilie Bolojan duce în spate o guvernare grea, cu multe obiective care trebuie urgent îndeplinite.

Cioloș susține că România este un stat capturat de tot felul de interese, de rețele care se regăsesc în mai multe partide care au trecut pe la guvernare.

„Poate mai mult în unele şi mai puţin în altele, dar se regăsesc şi, de fapt, reformele astea ar tăia sau ar reduce mult canalele de absorbție a fondurilor publice fie din instituții publice, fie prin contracte cu statul, fie din companii ale statului care, multe dintre ele, au monopoluri naturale pe piață. Dacă au monopol, poţi să pompezi de acolo şi nu se vede, pentru că oricum n-ai cu ce să compari. Eu cred că reforma centrală de care noi avem nevoie este reforma statului şi a administraţiei publice! Pentru că de acolo pornesc foarte multe rele…Bun, avem nevoie şi de a reduce cheltuielile acum, pentru că avem un deficit enorm, dar dincolo de nevoia de a reduce cheltuieli ca să reducem deficitul e vorba, de fapt, de eficientizarea cheltuielii banului public”, spune în interviu Dacian Cioloș.

Fostul premier crede că populația a ajuns la limita răbdării, iar asta s-a văzut la votul pentru alegerile prezidențiale, când oamenii au votat cu extrema dreaptă, nu de dragul extremismului sau al lui Putin, ci de furie și supărare.

„Cumva, am beneficiat şi noi în 2019, cu PLUS şi cu USR, de votul unei părţi din cei care acum votează cu extrema dreaptă. Şi atunci erau oamenii suparăți, ne-au votat în ideea că, dacă ajungem la guvernare, vom reforma. Am ajuns la guvernare, n-am reușit să reformăm atât cât ne-am dorit pentru că avem blocaje. Ceea ce astăzi face PSD-ul cu coaliția făcea la vremea respectivă o parte din PNL sau din UDMR”, mai precizează Cioloș.

Cât despre situația actuală, Cioloș crede că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma. El consideră că în acest moment, o reformă adevărată se mai poate face doar cu presiune din afara sistemului, dinspre societatea civilă, dinspre mediul de afaceri, dinspre asociațiile neguvernamentale cu care instituțiile statului trebuie să accepte parteneriate reale.

„Deci, o reformă profundă cred că poate să vină doar cu presiune din exterior. Eu nu simt că există voinţa şi înţelegerea nevoii de reformare din interiorul sistemului pentru ca sistemul să se reformeze! Noi am tot vorbit de implicarea serviciilor de informaţii în politică şi în stat şi aşa mai departe. Şi eu mă întreb, presupunând că serviciile de informaţii ar fi de bună-credinţă şi că ar lua decizii în interesul statului, dacă nu cumva de multe ori au încercat să compenseze lipsa de performanţă în anumite zone ale statului, foarte sensibile şi cu risc major pentru menţinerea statului. Şi dacă nu cumva au intervenit de multe ori tocmai pentru că statul n-avea capacitatea să-şi asume el, direct, anumite responsabilităţi prin pârghiile democratice pe care le avea. Deci, eu de asta spun, cred că din interior… Pentru că vedem acum agonia coaliţiei actuale pe lucruri care sunt mărunte. Încă nu vorbim de modernizare şi de creşterea performanţei, noi vorbim deocamdată de astuparea găurilor! Dacă nici pe astea nu ne putem pune de acord, atunci mă tem că evoluţia nu va fi suficientă. Ştiţi că încerci să schimbi lucrurile prin evoluţie. Când nu reuşeşti, vine din spate revoluţia!”, a mai spus Dacian Cioloș.