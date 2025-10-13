search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dacian Cioloș vorbește despre o posibilă revoluție în România dacă nu se fac reformele promise. „Eu nu simt că există voinţă”

0
0
Publicat:

Fostul premier și comisar european susține că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma, decât cu o presiune din exteriorul sistemului.

Dacian Cioloș FOTO: Facebook
Dacian Cioloș FOTO: Facebook

Într-un interviu pentru News.ro, fostul premier, comisar european și consilier prezidențial Dacian Cioloș susține că Ilie Bolojan duce în spate o guvernare grea, cu multe obiective care trebuie urgent îndeplinite.

Cioloș susține că România este un stat capturat de tot felul de interese, de rețele care se regăsesc în mai multe partide care au trecut pe la guvernare.

„Poate mai mult în unele şi mai puţin în altele, dar se regăsesc şi, de fapt, reformele astea ar tăia sau ar reduce mult canalele de absorbție a fondurilor publice fie din instituții publice, fie prin contracte cu statul, fie din companii ale statului care, multe dintre ele, au monopoluri naturale pe piață. Dacă au monopol, poţi să pompezi de acolo şi nu se vede, pentru că oricum n-ai cu ce să compari. Eu cred că reforma centrală de care noi avem nevoie este reforma statului şi a administraţiei publice! Pentru că de acolo pornesc foarte multe rele…Bun, avem nevoie şi de a reduce cheltuielile acum, pentru că avem un deficit enorm, dar dincolo de nevoia de a reduce cheltuieli ca să reducem deficitul e vorba, de fapt, de eficientizarea cheltuielii banului public”, spune în interviu Dacian Cioloș.

Fostul premier crede că populația a ajuns la limita răbdării, iar asta s-a văzut la votul pentru alegerile prezidențiale, când oamenii au votat cu extrema dreaptă, nu de dragul extremismului sau al lui Putin, ci de furie și supărare.

„Cumva, am beneficiat şi noi în 2019, cu PLUS şi cu USR, de votul unei părţi din cei care acum votează cu extrema dreaptă. Şi atunci erau oamenii suparăți, ne-au votat în ideea că, dacă ajungem la guvernare, vom reforma. Am ajuns la guvernare, n-am reușit să reformăm atât cât ne-am dorit pentru că avem blocaje. Ceea ce astăzi face PSD-ul cu coaliția făcea la vremea respectivă o parte din PNL sau din UDMR”, mai precizează Cioloș.

 Cât despre situația actuală, Cioloș crede că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma. El consideră că în acest moment, o reformă adevărată se mai poate face doar cu presiune din afara sistemului, dinspre societatea civilă, dinspre mediul de afaceri, dinspre asociațiile neguvernamentale cu care instituțiile statului trebuie să accepte parteneriate reale.

„Deci, o reformă profundă cred că poate să vină doar cu presiune din exterior. Eu nu simt că există voinţa şi înţelegerea nevoii de reformare din interiorul sistemului pentru ca sistemul să se reformeze! Noi am tot vorbit de implicarea serviciilor de informaţii în politică şi în stat şi aşa mai departe. Şi eu mă întreb, presupunând că serviciile de informaţii ar fi de bună-credinţă şi că ar lua decizii în interesul statului, dacă nu cumva de multe ori au încercat să compenseze lipsa de performanţă în anumite zone ale statului, foarte sensibile şi cu risc major pentru menţinerea statului. Şi dacă nu cumva au intervenit de multe ori tocmai pentru că statul n-avea capacitatea să-şi asume el, direct, anumite responsabilităţi prin pârghiile democratice pe care le avea. Deci, eu de asta spun, cred că din interior… Pentru că vedem acum agonia coaliţiei actuale pe lucruri care sunt mărunte. Încă nu vorbim de modernizare şi de creşterea performanţei, noi vorbim deocamdată de astuparea găurilor! Dacă nici pe astea nu ne putem pune de acord, atunci mă tem că evoluţia nu va fi suficientă. Ştiţi că încerci să schimbi lucrurile prin evoluţie. Când nu reuşeşti, vine din spate revoluţia!”, a mai spus Dacian Cioloș.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
gandul.ro
image
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...”
gsp.ro
image
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Cutremur important, în România. Zona în care s-a simțit seismul
playtech.ro
image
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Alertă la granița României. Rusia a amenințat direct Republica Moldova
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Noul tablou de familie! Motivul special al apariției Regelui Felipe și al Reginei Letizia ai Spaniei cu fiicele Leonor și Sofia

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică