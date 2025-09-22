Guvernul Bolojan e, de fapt, guvernul Cioloș. Fostul premier tehnocrat are mai mulți oameni în fruntea Guvernului decât PNL

Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș, deși retras din prim-planul politicii, a reușit să impună mai mulți oameni de încredere în Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan: de la miniștri, până la secretari de stat și directori de cabinet. În acest moment, Dacian Cioloș are mai mulți oameni în fruntea Executivului decât PNL, partidul primului ministru. “Adevărul” vă prezintă cele mai importante mutări făcute de Dacian Cioloș în acest guvern.

În ultimele luni, de când Ilie Bolojan a urcat în vârful puterii politice din România, fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș a reușit mai multe mutări spectaculoase pe scena publică. În primul rând, Dacian Cioloș, după ce intrase într-un con de umbră, a revenit în rolul de consilier prezidențial, odată ce Ilie Bolojan a ajuns președinte interimar al României. Ulterior, când Bolojan a fost numit în fruntea Palatului Victoria, influența lui Dacian Cioloș s-a extins către guvern.

Oana Țoiu, ministrul de Externe, în prezent parlamentar USR, și-a început cariera politică în PLUS, partidul fondat de Dacian Cioloș. Ulterior, după demisia lui Cioloș din fruntea USR, Oana Țoiu a rămas alături de echipa lui Cătălin Drulă, însă a păstrat relații calde cu Cioloș. Dovada: zilele trecute l-a numit director de cabinet la Ministerul de Externe pe Alin Mituța, unul dintre oamenii fideli lui Cioloș.

Alin Mituța a fost șeful cancelariei premierului în mandatul lui Dacian Cioloș la Palatul Victoria. Ulterior, a devenit europarlamentar ales pe listele USR PLUS la scrutinul din 2019, tot cu susținerea lui Dacian Cioloș. Acum face echipă cu Oana Țoiu, pe care a însoțit-o zilele acestea în SUA, la reuniunea ONU.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este un alt demnitar cu legături foarte strânse cu Dacian Cioloș, susțin surse politice pentru Adevărul. La fel ca Oana Țoiu, și Diana Buzoianu și-a început cariera politică în PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, care a propulsat-o în Parlament la vârsta de numai 26 de ani.

Dragoș Pîslaru a fost promovat în funcția de ministru al Fondurilor Europene pe locurile PNL direct la propunerea fostului premier tehnocrat, susțin sursele citate. La fel ca Alin Mituța, și Dragoș Pîslaru se numără printre oamenii de încredere promovați în politică de Cioloș. În guvernul tehnocrat, Dragoș Pîslaru a fost ministru al Muncii. Ulterior, a devenit eurodeputat ales pe listele USR PLUS. După demisia lui Dacian Cioloș din funcția de președinte al USR, Dragoș Pîslaru l-a urmat în noul proiect politic: REPER. De altfel, Dragoș Pîslaru a fost unul dintre liderii REPER până în decembrie anul trecut, când partidul nu a reușit să treacă pragul electoral pentru accederea în Parlament. A fost recuperat de premierul Ilie Bolojan, care i-a oferit un post de ministru, numire care a stârnit critici în PNL la momentul respectiv.

În afara miniștrilor, Dacian Cioloș a reușit să mai impună în guvern și secretari de stat. Oana Cambera și Andrei Lupu au fost parlamentari PLUS aleși la scrutinul din 2020. După “schisma” din USR, cei doi l-au urmat pe Cioloș în noul partid, REPER. Din decembrie 2024, odată cu sfârșitul mandatului în Parlament, cei doi au devenit șomeri. Dar au fost recuperați de premierul Ilie Bolojan, care i-a numit secretari de stat în cadrul cancelariei premierului.

În acest moment, Dacian Cioloș are mai mulți miniștri în Guvernul Bolojan decât PNL. Fostul premier tehnocrat i-a impus pe Oana Țoiu (Externe), Diana Buzoianu (Mediu) și Dragoș Pîslaru (Fonduri Europene). În schimb, liberalii au doar doi miniștri cu carnet de partid: Cătălin Predoiu (Interne) și Alexandru Nazare (Finanțe), ambii proveniți din vechiul PDL. Liberalii îl mai numără și pe Daniel David, ministrul Educației, impus de premierul Ilie Bolojan.