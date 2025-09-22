search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Guvernul Bolojan e, de fapt, guvernul Cioloș. Fostul premier tehnocrat are mai mulți oameni în fruntea Guvernului decât PNL

0
0
Publicat:

Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș, deși retras din prim-planul politicii, a reușit să impună mai mulți oameni de încredere în Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan: de la miniștri, până la secretari de stat și directori de cabinet. În acest moment, Dacian Cioloș are mai mulți oameni în fruntea Executivului decât PNL, partidul primului ministru. “Adevărul” vă prezintă cele mai importante mutări făcute de Dacian Cioloș în acest guvern.

Câți oameni a impus Dacian Cioloş în Guvern. Foto: G. Călin/ Inquam
Câți oameni a impus Dacian Cioloş în Guvern. Foto: G. Călin/ Inquam

În ultimele luni, de când Ilie Bolojan a urcat în vârful puterii politice din România, fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș a reușit mai multe mutări spectaculoase pe scena publică. În primul rând, Dacian Cioloș, după ce intrase într-un con de umbră, a revenit în rolul de consilier prezidențial, odată ce Ilie Bolojan a ajuns președinte interimar al României. Ulterior, când Bolojan a fost numit în fruntea Palatului Victoria, influența lui Dacian Cioloș s-a extins către guvern.

Oana Țoiu, ministrul de Externe, în prezent parlamentar USR, și-a început cariera politică în PLUS, partidul fondat de Dacian Cioloș. Ulterior, după demisia lui Cioloș din fruntea USR, Oana Țoiu a rămas alături de echipa lui Cătălin Drulă, însă a păstrat relații calde cu Cioloș. Dovada: zilele trecute l-a numit director de cabinet la Ministerul de Externe pe Alin Mituța, unul dintre oamenii fideli lui Cioloș.

Alin Mituța a fost șeful cancelariei premierului în mandatul lui Dacian Cioloș la Palatul Victoria. Ulterior, a devenit europarlamentar ales pe listele USR PLUS la scrutinul din 2019, tot cu susținerea lui Dacian Cioloș. Acum face echipă cu Oana Țoiu, pe care a însoțit-o zilele acestea în SUA, la reuniunea ONU.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este un alt demnitar cu legături foarte strânse cu Dacian Cioloș, susțin surse politice pentru Adevărul. La fel ca Oana Țoiu, și Diana Buzoianu și-a început cariera politică în PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, care a propulsat-o în Parlament la vârsta de numai 26 de ani.

Dragoș Pîslaru a fost promovat în funcția de ministru al Fondurilor Europene pe locurile PNL direct la propunerea fostului premier tehnocrat, susțin sursele citate. La fel ca Alin Mituța, și Dragoș Pîslaru se numără printre oamenii de încredere promovați în politică de Cioloș. În guvernul tehnocrat, Dragoș Pîslaru a fost ministru al Muncii. Ulterior, a devenit eurodeputat ales pe listele USR PLUS. După demisia lui Dacian Cioloș din funcția de președinte al USR, Dragoș Pîslaru l-a urmat în noul proiect politic: REPER. De altfel, Dragoș Pîslaru a fost unul dintre liderii REPER până în decembrie anul trecut, când partidul nu a reușit să treacă pragul electoral pentru accederea în Parlament. A fost recuperat de premierul Ilie Bolojan, care i-a oferit un post de ministru, numire care a stârnit critici în PNL la momentul respectiv.

În afara miniștrilor, Dacian Cioloș a reușit să mai impună în guvern și secretari de stat. Oana Cambera și Andrei Lupu au fost parlamentari PLUS aleși la scrutinul din 2020. După “schisma” din USR, cei doi l-au urmat pe Cioloș în noul partid, REPER. Din decembrie 2024, odată cu sfârșitul mandatului în Parlament, cei doi au devenit șomeri. Dar au fost recuperați de premierul Ilie Bolojan, care i-a numit secretari de stat în cadrul cancelariei premierului.

În acest moment, Dacian Cioloș are mai mulți miniștri în Guvernul Bolojan decât PNL. Fostul premier tehnocrat i-a impus pe Oana Țoiu (Externe), Diana Buzoianu (Mediu) și Dragoș Pîslaru (Fonduri Europene). În schimb, liberalii au doar doi miniștri cu carnet de partid: Cătălin Predoiu (Interne) și Alexandru Nazare (Finanțe), ambii proveniți din vechiul PDL. Liberalii îl mai numără și pe Daniel David, ministrul Educației, impus de premierul Ilie Bolojan.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Lovitură dură pentru un milion de pensionari. Ruşine naţională!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei cadou pentru pensionari! Cum poți primi banii
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?