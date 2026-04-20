Cutremur politic la vârf: PNL, în ședință de criză după votul din PSD. Miting de susținere pentru Bolojan în Piața Victoriei

Criza politică se adâncește la vârful puterii, după ce PSD a votat retragerea din coaliție de guvernare. Social-democrații au decis, cu o majoritate covârșitoare de 97,7% din voturi, să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

O ședință a liderilor de organizații PNL are loc la sediul partidului din Modrogan 1. Liberalii pregătesc o strategie pentru orele și zilele următoare, ca urmare a deciziei PSD. Ședința a început la ora 18:00.

În cadrul ședinței de criză a PNL, Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și unul dintre cei mai vocali contestatari ai lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, și-a declarat însă susținerea pentru premier.

„Vă susținem să fiți premier, nu e prima ședință când am spus asta. Ați luat măsuri dureroase și trebuie să fiți premier când vor da rezultate. Aveți toată susținerea noastră”, ar fi afirmat Thuma în cadrul reuniunii PNL, potrivit surselor politice.

În jurul orei 20:00 sunt așteptate declarații de presă din partea premierului Ilie Bolojan, președintele PNL, în contextul noii situații politice.

De asemenea, în Piața Victoriei s-au adunat câteva sute de persoane la mitingul de susținere pentru Ilie Bolojan, a cărui mobilizare a fost făcută pe rețelele sociale.

PSD iese de la guvernare

S-a încheiat votul intern din cadrul PSD, la care au participat aproximativ 5.000 de membri de partid, care au răspuns online la întrebarea privind retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan. Rezultatul consultării indică o majoritate covârșitoare în favoarea ieșirii din coaliție, 97,7% dintre voturi fiind „DA”, în timp ce 2,3% au votat „NU”.

În acest scenariu, Guvernul ar intra într-o perioadă de interimat, iar structura sa ar fi modificată semnificativ, în timp ce opoziția ar putea iniția o moțiune de cenzură în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a transmis anterior că nu își va depune mandatul și că Executivul va rămâne în funcție până la o eventuală demitere prin vot parlamentar.