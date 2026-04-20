Stenograme din ședința PNL: Ilie Bolojan știe de ce social-democrații i-au retras sprijinul politic: „Din toate sondajele, PSD e sub 20%”

O ședință a liderilor de organizații PNL a avut loc luni la sediul partidului din Modrogan 1. Liberalii pregătesc strategia pentru zilele următoare, ca urmare a deciziei PSD.

În timp ce membrii PSD votau pentru retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan, liderii PNL s-au întâlnit într-o ședință să pentru a vedea calea de urmat.

Premierul Bolojan le-a explicat colegilor de partid care sunt motivele pentru care PSD i-a retras la votul de luni seară încrederea politică.

”În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse, în raport cu CE, legat de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Lucru care a fost discutat în coaliții, în ședințe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor. Se crea treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%”, le-a spus Bolojan colegilor de partid, potrivit surselor ”Adevărul”.

Premierul spune că această strategie a PSD nu a dat roade și le-a mulțumit membrilor PNL că s-au ținut departe de declarații politice contondente.

”În tot acest timp, v-am rugat să nu dăm replici, ce ați făcut cei mai mulți și vă mulțumesc. A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere. Erau frecvent situații în care la coaliție decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit. Am zis hai să ne facem că nu vedem, e important să adoptăm proiectele pentru că nu poți corecta un deficit decât cu două măsuri: creșteri venituri, scăderi cheltuieli. Au avut un comportament de amânare, obstrucționare a lucrurilor care nu sunau bine. Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut, s-au propus soluții peste soluții, au apărut probleme. În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție. Această strategie de a declara în aceste zile, așa cum vedeți, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat”, a mai menționat Bolojan.

Cum s-a ajuns la această decizie a PSD

Premierul Bolojan spune că era inevitabil ca adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri.

”A doua perspectivă e legată de proiecțiile politice, calcule politice din interior care are legătură cu 2028. Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic. Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care pentru mine, cel puțin, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare. În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord ușor, altele destul de greu.În această perioadă, am fost în situația în care anumite decizii care au fost luate la nivel guvernamental au fost de natură a nu da satisfacție unui partid sau altuia. Am acționat ca un premier al României, al coaliției, nu al unui partid. Asta a însemnat să nu dau satisfacție. Altfel, coaliția ar fi ajuns la disoluție și tensiuni mai repede”, a mai menționat premierul și președintele PNL.

Toti președinții de organizații care au vorbit la ședință și-au arătat susținerea pentru Ilie Bolojan, chiar dacă PSD a decis să îi retragă sprijinul politic

PSD a decis luni cu un vot covârșitor, de peste 97%, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

”Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Grindeanu, după vot.

”Vă asigur că, în conformitate cu ce aţi votat, în zilele următoare vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în parlament, vom ţine cont de mandatul pe care ni l-aţi dat”, a arătat el.