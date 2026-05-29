Ambasadorul Rusiei avertizează România după închiderea consulatului: „Vor exista măsuri din partea Moscovei”

Ambasada Federației Ruse la București critică deciziile autorităților române luate în urma incidentului grav în care o dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați, susținând că acestea ar fi fost adoptate fără dovezi suficiente. România susține că este de proveniență rusă, în timp ce Moscova respinge acuzațiile și vorbește despre o posibilă „provocare” atribuită Ucrainei.

Într-un comunicat transmis vineri seară, ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României în contextul anchetei privind drona de origine rusească.

Diplomații ruși susțin că partea română i-a comunicat declararea „persona non grata” a consulului rus de la Constanța și închiderea Consulatului General al Federației Ruse, fără a prezenta justificări considerate convingătoare.

Reprezentanții Moscovei afirmă că autoritățile române nu ar fi furnizat date tehnice esențiale despre incident, precum traiectoria, altitudinea, viteza de zbor sau punctul de intrare al dronei în spațiul aerian al României.

„Diplomații români au refuzat să furnizeze informațiile standard în asemenea cazuri privind coordonatele punctului de pătrundere a dronei în spațiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea și viteza de zbor, precum și durata aflării acesteia în spațiul aerian al României”, se arată în comunicatul ambasadei.

Ambasadorul Vladimir Lipaev susține că lipsa acestor informații ridică semne de întrebare privind concluziile autorităților române. Potrivit acestuia, incidentul poate fi interpretat drept „o provocare a regimului de la Kiev”, acuzat că ar încerca escaladarea conflictului cu implicarea NATO.

Totodată, diplomatul rus avertizează că decizia României de a închide Consulatul General al Federației Ruse la Constanța va genera reacții din partea Moscovei.

„Vor exista măsuri de răspuns din partea Moscovei”, a transmis ambasadorul Rusiei.

Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia „nu a amenințat niciodată și nu amenință statele europene”, în contextul acuzațiilor venite din mai multe capitale europene privind responsabilitatea Moscovei pentru incident.

„Nimeni nu poate afirma cui aparține drona până când nu este realizată expertiza necesară”, a spus liderul rus. Acesta a adăugat că Rusia este pregătită să efectueze „o anchetă obiectivă” dacă autoritățile române vor furniza date considerate credibile de partea rusă.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), Martin O'Donnell, a confirmat vineri, 29 mai, că drona este de origine rusească, transmite Reuters.

Ministerul român al Apărării a precizat, de asemenea, că aparatul de zbor prăbușit la Galați este de tip „Geran-2”, de proveniență rusă.

Acesta a afirmat că avioanele de vânătoare aveau permisiunea de a deschide focul, însă nu s-a tras deoarece exista riscul ca proiectilele să provoace pagube în Galați sau să ajungă în afara României, ceea ce ar fi putut fi interpretat drept o implicare în războiul din Ucraina.