„Plecăm cu șanse egale”. Daniel Băluţă crede că nimeni nu este favorizat în competiția pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că intră în cursa electorală în condiții egale cu toți contracandidații săi, subliniind că își respectă adversarii politici și că are încredere în echidistanţa instituţiilor statului.

La doar o zi după ce şi-a lansat oficial candidatura, Daniel Băluţă a declarat joi, 20 noiembrie, că toți candidații înscriși în competiția pentru Primăria Capitalei pornesc cu șanse egale, insistând asupra faptului că își respectă toți adversarii politici, indiferent de partidul din care provin şi indiferent de afirmaţiile pe care aceştia le fac despre el.

Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PUSL, unde Liviu Negoiță, care iniţial declarase că intenţionează să candideze la Primăria Capitalei din partea PUSL, dar s-a retras, a anunțat că atât el, cât și partidul pe care îl reprezintă îl vor susţine pe Daniel Băluță.

În acest context, Daniel Băluță a subliniat că toţi candidaţii intră în cursa electorală cu şanse egale şi că singurul avantaj pe care consideră că îl are este susţinerea fiicei sale.

„În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o forță și o energie ieșită din comun”, a spus acesta.

El a accentuat ideea că respectul reciproc ar trebui să definească întreaga competiție electorală, în ciuda criticilor venite din partea unora dintre contracandidaţii săi.

„După cum ați văzut, îmi respect adversarii politici, suntem niște competitori care plecăm cu șanse egale, chiar dacă am văzut o preocupare vie atât a domnului Drulă, cât și a domnului Ciucu, cât și a doamnei Alexandrescu, în legătură cu problematica Sectorului 4”, a spus el, propunând chiar un exercițiu popolaritate în rândul bucureştenilor din sectorul în care este primar.

„Profit de această ocazie să le propun să facem un referendum să îi întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu e bine sau nu e bine ce s-a întâmplat”, a spus candidatul PSD.

În contextul în care Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial, după ce a afirmat public că fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Bucureștiului, s-ar folosi de imaginea președintelui Nicușor Dan în scop electoral, Daniel Băluţă spune că are încredere în echidistanţa instituţiilor statului.

„Dar, depășind acest aspect, cred ca avem toți candidații șanse egale. Nu cred că vreunul dintre noi are vreun avantaj și cred în echidistanța tuturor instituțiilor statului sau reprezentanților lor vizavi de tratamentul lor. Nu cred că este cineva favorizat în această competiție”, a declarat el.