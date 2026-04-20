Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul"

LIVE TEXT „Momentul adevărului" la PSD. Scenariul pus la punct pentru forțarea demisiei premierului

Votul de retragere a încrederii pentru premierul Ilie Bolojan atrage o serie de consecințe care pot duce la o criză amplă la nivelul Guvernului. 5000 de membri PSD vor răspunde la întrebarea care a fost stabilită în această dimineață în cadrul ședinței de Birou Permanent a partidului: „Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”. 

Sorin Grindeanu Foto: Octav Ganea, INQUAM PHOTOS

Inițial conducerea partidului a anunțat că votul va viza posibilitatea ieșirii de la Guvernare însă, pe ultima sută de metri, întrebarea a fost modificată astfel încât să îl vizeze direct pe premier.

UPDATE: Ordinea membrilor PSD care vor lua cuvântul în timpul consultării este următoarea:

SORIN GRINDEANU - intro scurt

Președintele PSD

MARIAN NEACȘU

Viceprim-ministru

FLORIN BARBU

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

BOGDAN IVAN

Ministrul Energiei

FLORIN MANOLE

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

RADU MARINESCU

Ministrul Justiției

ALEXANDRU ROGOBETE

Ministrul Sănătății

CIPRIAN ȘERBAN

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

SORIN GRINDEANU

Președintele PSD - discurs principal în jurul orei 18

ALFRED SIMONIS – LIVE TIMIȘOARA

Președintele Consiliului Județean Timiș

OLGUȚA VASILESCU

Primarul Craiovei

GHEORGHE ȘOLDAN - LIVE SUCEAVA

Președintele Consiliului Județean Suceava

VICTOR NEGRESCU

Vicepreședintele Parlamentului European

MIHAI GHIGIU

Secretarul General Adjunct al PSD

Consultarea cu membrii PSD a fost demarată de Sorin Grindeanu în urmă cu cinci luni, și înaintea votului de astăzi acesta a fost într-un amplu periplu prin țară la cele mai importante filiale ale partidului. 

Scenariul pentru forțarea demisiei premierului

În cadrul conducerii PSD s-a stabilit ca după votul din această seară să i se ofere premierului Ilie Bolojan două alternative: prezentarea demisiei până pe 23 aprilie sau acceptarea faptului că miniștrii PSD îți vor prezenta demisia.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a declarat, în cursul zilei, că social-democrații nu vor ezita să depună o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului, în cazul în care Ilie Bolojan 

Haideți să ajungem până acolo. Azi PSD va lua decizia, este previzibilă. Dacă premierul Ilie Bolojan nu va ține cont de faptul că și-a pierdut majoritatea, noi excludem susținerea unui Guvern minoritar, astfel depunerea unei moțiuni de cenzură este un fapt posibil”, a declarat Zamfir.

