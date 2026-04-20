Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

Scandal uriaș în politică. AUR cere alegeri anticipate și atacă dur Guvernul: „Nu vom face parte dintr-un guvern cu PSD sau cu PNL”

George Simion a declarat, într-o conferință de presă susținută luni, 20 aprilie, că AUR își propune declanșarea de alegeri anticipate în cazul unei crize politice. De asemenea, va susține toate moțiunile de cenzură îndreptate împotriva Guvernului. 

George Simion Foto: Inquam Photos
Liderul AUR a afirmat că formațiunea pe care o conduce urmărește „întoarcerea la români” și o posibilă reconfigurare a scenei politice prin alegeri anticipate. 

„Ne dorim întoarcerea la români, ne dorim alegeri anticipate, cu siguranță vor arăta altă arhitectură politică. (...)AUR nu va face parte dintru-un guvern cu PSD sau cu PNL” , a declarat George Simion.

Totodată, Simion a precizat că parlamentarii AUR vor vota orice moțiune de cenzură depusă împotriva guvernului și că partidul va iniția la rândul său o astfel de moțiune

 „Vom susține moțiunile de cenzură, vom depune propria moțiune în luna mai și vom vedea cum evoluează situația”, a declarat Simion.

Potrivit acestuia, AUR este deschis dialogului cu toate formațiunile politice, subliniind disponibilitatea pentru discuții transparente „în interesul cetățenilor”.

De asemenea, Simion a lansat critici la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză că ar depăși atribuțiile constituționale prin poziționarea împotriva acceptării unui premier susținut de AUR.

„Criticăm în termenii cei mai duri exprimările pe care Nicușor Dan le-a avut în ultima săptămână față de Alianța pentru Unirea Românilor… Nu este o poziție demnă de președinte. Nicușor Dan își depășește atribuțiile”, a declarat Simion.

Acesta a spus că actuala coaliție este „toxică pentru România” și se va destrăma.

 „E o problemă de zile, e o problemă de săptămâni. AUR nu este unealta unora și altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei”, a mai spus liderul AUR. 

Reamitim că PSD urmează să decidă luni seară dacă își retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. 

Sorin Grindeanu a declarat, la finalul ședinței Biroului Permanent Național, că întrebarea adresată membrilor partidului în cadrul consultării interne a fost adoptată fără nicio opoziție și reprezintă „o chestiune pur tehnică”.

„Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?” - este întrebarea la care vor răspunde membrii PSD la referendumul intern de luni. 

„Ştiţi contextul şi economic şi social, e o întrebare pe care, aşa cum am spus, am adoptat-o în Biroul Permanent Naţional, fără niciun vot împotrivă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, însă, că nu intenționează să își dea demisia.

