Președintele Nicușor Dan a respins joi seară, 19 noiembrie, ipoteza că vicepremierul Marian Neacșu ar avea mai multă putere decât prim-ministrul, afirmând că relația dintre șeful Executivului și PSD „trebuie să fie una de flexibilitate”.

Nicușor Dan Foto: Inquam / George Călin

„Domnul Neacșu este și un profesionist. Am interacționat de mai multe ori cu domnia sa, încă înainte de a fi președinte, și este un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanismele și procesele legislative și administrative. Dacă aceasta este întrebarea, acesta este răspunsul”, a transmis Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă susținută la Ambasada României de la Berlin.

Întrebat, a doua oară, dacă Marian Neacșu are mai multă putere decât premierul, Nicușor Dan a respins această ipoteză, explicând că prim-ministrul poate delega atribuții vicepremierilor, dar le poate și corecta deciziile.

„Orice premier din orice țară cu o arhitectură constituțională similară României decide lucrurile care țin de Guvern. Într-o ședință de Guvern, pot să fie toți miniștrii împotrivă, iar premierul poate să decidă în sens contrar. Deci primul-ministru este, evident, puternic.

În al doilea rând, este o practică la Guvern ca primul-ministru să delege atribuții către viceprim-miniștri. Toate guvernele au făcut asta. Evident că, așa cum am spus mai devreme, primul-ministru poate să corecteze o decizie pe care viceprim-ministrul o ia într-un sens sau altul.

Pe de altă parte, trebuie să fim foarte echilibrați în răspuns. Orice Guvern, orice prim-ministru care depinde de o majoritate parlamentară trebuie să fie flexibil cu acea majoritate parlamentară.”

Președintele României a comparat situația actualului Guvern cu perioada în care era primarul Capitalei, subliniind că premierul trebuie să fie flexibil în relația cu PSD.

„Așa cum și eu, când eram primarul Bucureștiului, eram foarte atent la cele trei partide care îmi dădeau voturile necesare pentru a trece proiectele de hotărâre și pentru a realiza diferite lucruri pe care voiam să le fac pentru oraș.

Și în situația aceasta, atât timp cât PSD-ul are mai mult de jumătate din voturile care susțin acest Guvern, evident că relația dintre primul-ministru și PSD trebuie să fie una de flexibilitate.”

Luca Niculescu: „Meritele sale tehnice sunt incontestabile”

Joi, 19 noiembrie, premierul Luca Niculescu a anunțat că i-a delegat vicepremierului Marian Neacșu atribuții suplimentare, inclusiv avizarea proiectelor cu impact bugetar, invocând experiența acestuia în administrație și nevoia de control al cheltuielilor statului.

„Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română. A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE, am lucrat foarte bine cu domnia sa.

A lucrat cu domnul Ciucă, cu domnul Ciolacu, și în guvernul domnului Bolojan. Am văzut și oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice care sunt incontestabile”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.

Niculescu a justificat atribuția de avizare a proiectelor cu implicații bugetare prin necesitatea unei verificări suplimentare a cheltuielilor aprobate de Guvern.

Premierul a subliniat că această măsură este cu atât mai importantă în perioada în care se lucrează la construirea bugetului.

Ce atribuții a primit Marian Neacșu

Noile responsabilități ale vicepremierului Marian Neacșu au fost stabilite printr-o decizie publicată miercuri în Monitorul Oficial. Documentul prevede că acesta va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de ministerele din Guvern.

De asemenea, Neacșu va asigura coordonarea funcțională a zece ministere, inclusiv a celor ale căror proiecte intră în procedura de avizare, precum și a ministrului delegat pentru învățământ preuniversitar.

Vicepremierul are și responsabilități legate de coordonarea reformei companiilor de stat.