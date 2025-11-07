search
Culisele Congresului PSD. Sorin Grindeanu a reunit foștii lideri. Cum va arăta partidul sub noua conducere

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Congresul extraordinar al PSD l-a adus oficial pe Sorin Grindeanu la conducerea partidului, în prezența a peste 3.000 de membri delegați, dar și foști lideri social-democrați care au afirmat că așteptau de 10 ani să fie invitați. Evenimentul s-a desfășurat între promisiunea schimbării, cu o nouă echipă de conducere, și în umbra vechilor lideri.

Concret, Congresul pentru instalarea lui Sorin Grindeanu în funcția de președinte al PSD i-a reunit pe toți și a adus o zi cu de toate, de la discursuri privind repoziționarea partidului la discuții relaxate și povești la țigară, în spațiul special amenajat în fața clădirii, care nu s-a golit aproape deloc, nici măcar în timp ce membrii noii echipe de conducere își anunțau intențiile pentru viitorul partidului.

După ce au blocat traficul în fața clădirii, o bună parte a social-democraților au dat startul zilei în fața pavilionului Romexpo, unde a fost organizat Congresul Extraordinar al PSD, la mici și cârnăciori de bere. Unii dintre ei s-au întors și după discursurile liderilor pentru o a doua porție. Congresul a început oficial la 13.00. La 13.10, social-democrații erau încă la coadă la cafeneaua din incinta pavilionului B și la tonomatele de cafea de la ușă. Pentru a-i băga în sală a fost nevoie de mai multe anunțuri că lucrările Congresului vor începe curând.

Schimbarea la față, dar nu chiar

La Congresul pentru instalarea lui Sorin Grindeanu în fruntea partidului au lipsit emoțiile unor alegeri, cu un singur candidat la șefia partidului și cu o singură formulă de echipă pe moțiunea votată.

Noua echipă de conducere a PSD aduce atât membri noi în fruntea partidului, cât și membri care au ocupat și până acum poziții similare, din diferite centre de putere ale formațiunii. Pe funcții de prim-vicepreședinți au fost instalați Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan. În pozițiile de vicepreşedinţi regionali au fost desemnaţi Dragoş Benea - nord-est, Francisk-Iulian Chiriac - sud-est, Marius Dunca - centru, Gabriela Firea - Bucureşti-Ilfov, Adrian-Ionuţ Gîdea - sud, Laurenţiu Nistor - vest, Constantin Rădulescu - sud-vest şi Gabriel Zetea - nord-vest.

WhatsApp Image 2025 11 07 at 20 14 58 jpeg

Iar pentru funcțiile de vicepreședinți pe domenii au fost desemnați Daniel Băluţă - administraţie publică, Gheorghe Cârciu - identitate naţională şi diaspora, Mihnea Costoiu - educaţie, cercetare, digitalizare şi AI, Vasile Dîncu - afaceri europene, apărare şi siguranţa populaţiei, Andrei Dolineaschi - economie şi antreprenoriat, Doina Fedorovici - muncă şi protecţie socială, Aladin Georgescu - investiţii şi fonduri europene, Dumitriţa Gliga - mediu şi energie, Romeo-Daniel Lungu - agricultură, dezvoltare rurală şi turism, Silvia Mihalcea - strategie legislativă şi coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Şoldan - dezvoltare regională şi infrastructură, Diana Tuşa - politici publice şi justiţie. De asemenea, Claudiu Manda a preluat funcția de secretar general al partidului.

Sorin Grindeanu a dorit să reunească și vechile conduceri ale PSD, astfel că a chemat la eveniment mai mulți foști lideri de partid: Mircea Geoană, Adrian Năstase și pe Victor Ponta, recent exclus pentru a doua oară din formațiune. Toți s-au așezat în primul rând, însă la distanță de cel puțin un scaun unii de alții. Marian Neacșu s-a poziționat între Ponta și Năstase, iar distanța dintre Ponta și Mihai Tudose a fost asigurată de Neacșu, Năstase și Firea. De altfel, Mircea Geoană s-a așezat la capătul opus al rândului și a venit și a plecat discret, în timp ce Ponta și Năstase au rămas până spre 17.00 pentru interviuri sau la poze cu admiratorii, fiind printre vedetele principale ale evenimentului.

WhatsApp Image 2025 11 07 at 19 43 35 381b657f jpg

„De 10 ani aşteptam invitaţia. Am învăţat de la domnul Iliescu, de la domnul Năstase să fiu răbdător”, a spus Victor Ponta, fostul premier și lider de partid. 

Singurii foști lideri care au lipsit au fost Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea, care nici nu a fost invitat, având în vedere istoricul acestuia cu Sorin Grindeanu, pe care l-a demis prin moțiune de cenzură din funcția de premier. 

Ion Iliescu a fost în memoria tuturor participanților. Noul șef de partid a cerut în timpul lucrărilor un moment de reculegere pentru acesta, iar ecranele s-au închis.  

Asigurări de liniște în partid

Singurul care pare că a luat în calcul emoțiile este proaspătul candidat ales al PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. El s-a regăsit între cei care au luat cuvântul, ținând să ofere asigurări că nu va folosi Primăria Capitalei drept „trambulină politică”. Un semnal de pace în partid, în contextul în care funcția de primar al Capitalei poate pava drumul spre Cotroceni, după cum a arătat experiența ultimilor ani. De altfel, fostul președinte PSD Marcel Ciolacu, s-a simțit amenințat de Gabriela Firea, care a avut un mandat la Primăria Capitalei și pe care a trimis-o în Parlamentul European. Acum, sub conducerea lui Sorin Grindeanu, a rămas fără șefia filialei PSD București, ajungând vicepreședinte regional pe zona de centru.

Cu emoții sau nu, după Congres, Băluță și Grindeanu s-au retras la etaj, departe de ochii presei.

WhatsApp Image 2025 11 07 at 19 43 39 jpeg

La final, victoria lui Sorin Grindeanu a fost așteptată, iar zona din fața scenei s-a umplut rapid, înainte de marele anunț. „În două minute se încheie procedura de vot. Vă rugăm să rămâneți în sală”, s-a auzit de la microfon, însă nimeni nu mai avea urechi să audă. Toți ochii îl căutau fie pe învingător, fie ieșirea. Scaunele erau deja goale și social-democrații ieșeau în valuri. Totuși, chiar dacă a fost un singur candidat înscris, votul nu a fost în unanimitate. Opt colegi au ales să se abțină din a-și exprima opțiunea, în timp ce alți 15 au votat împotrivă.

