search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Peste un milion de oameni vorbesc cu ChatGPT despre sinucidere. Psihologii și sociologii avertizează: empatia simulată poate deveni o capcană

0
0
Publicat:

Peste un milion de persoane discută săptămânal cu ChatGPT despre gânduri suicidare, potrivit unui anunț recent făcut chiar de OpenAI. În timp ce compania afirmă că îmbunătățește siguranța conversațiilor, psihologii atrag atenția că, pentru adolescenți, acest tip de interacțiune poate deveni un refugiu periculos: o confidență fără limite, dar și fără empatie.

copil, tabletă, chat
Sursă foto: Shutterstock

OpenAI, compania fondată de Sam Altman, a dezvăluit într-o postare publicată pe blogul său că mesajele primite de chatbot conțin „indicatori expliciți ai unor potențiale planuri sau intenții suicidare”. Pe lângă aceste cazuri, OpenAI estimează că aproximativ 560.000 de utilizatori prezintă „posibile semne de urgențe de sănătate mintală legate de psihoză sau manie”, conform raportului citat de The Guardian. Compania susține că a extins accesul la linii de urgență și a cooptat peste 170 de medici și specialiști în sănătate mintală pentru a îmbunătăți modul în care sistemul gestionează conversațiile sensibile, transmite Hotnews.

Îngrijorarea publică a crescut după ce familia unui adolescent de 16 ani a dat în judecată OpenAI, acuzând compania că fiul lor s-a sinucis în urma discuțiilor îndelungate cu ChatGPT. În paralel, Comisia Federală pentru Comerț din SUA investighează impactul acestor instrumente asupra copiilor și adolescenților.

Psihologul clinician și psihoterapeut Geta Udrea atrage atenția că aceste date descriu „o realitate profund umană: milioane de oameni, la nivel global, caută ajutor emoțional nu în familia lor, în prieteni sau în cabinetele specialiștilor, ci într-un chatbot”. Ea explică fenomenul ca pe o oglindă a izolării moderne. „Pe măsură ce accesul la psihoterapie rămâne limitat, stigmatizarea persistă, iar izolarea socială se intensifică, mulți utilizatori se refugiază în conversații private cu inteligența artificială. ChatGPT nu ridică o sprânceană, nu te privește, nu te critică și îți oferă un răspuns echilibrat. Pentru unii, acest lucru este suficient pentru a-l percepe ca refugiu. Dar această ‘ascultare’ este algoritmică, nu umană.”

Geta Udrea avertizează că un chatbot poate crea o falsă senzație de siguranță emoțională. „Pentru o persoană în criză, faptul că poate vorbi și fi ascultată poate temporar reduce tensiunea psihologică. Însă există limite clare: poate calma temporar anxietatea, dar poate crea și iluzia unei relații reale, fără reciprocitate afectivă. Botul nu trăiește, nu simte, nu are discernământ și nu vede contextul în ansamblu,” mai spune specialista.

Ea subliniază riscul de dependență emoțională față de un sistem care pare empatic, dar nu are conștiință: „OpenAI a declarat public că unii utilizatori dezvoltă atașament emoțional excesiv față de ChatGPT, până la punctul în care relațiile reale sunt înlocuite sau neglijate. Un algoritm nu respinge, nu pleacă, nu cere nimic înapoi. Tocmai această ‘perfecțiune relațională’ poate deveni periculoasă.”

Citește și: Studiu: angajații din generația Z au nevoie de Inteligența Artificială ca să vorbească cu colegii de muncă

La rândul său, Aurora Oprea, consilier vocațional, observă că ChatGPT a devenit „cel mai apropiat confident al adolescenților care deja erau captivați de mediul online”. „Faptul că aceste instrumente sunt disponibile oricând și sunt doar la un click distanță îi face pe tineri să se deschidă foarte ușor din punct de vedere emoțional. Conversația cu inteligență artificială niciodată nu te critică, nu te ceartă și are întotdeauna un răspuns aparent empatic. Asta devine facil de abordat pentru un adolescent”, spune ea.

ChatGPT, oglinda singurătății moderne

Aurora Oprea compară fenomenul cu un „prieten imaginar cu puteri reale”. „Făcând o comparație cu perioadele în care copiii mici aveau un prieten imaginar, acum acel prieten există în dispozitivele din jur, iar controlul asupra lui este aproape nul atâta timp cât adolescenții au acces nelimitat la interacțiunea cu inteligența artificială.” Consilierul consideră că vulnerabilitatea tinerilor este amplificată de lipsa barierelor de siguranță și de absența unei legislații clare: „Este înfiorător să nu știi ce face copilul tău, ce discută cu aceste sisteme. Legislația este cel puțin absentă în România în privința folosirii acestor instrumente de către minori.”

În plan sociologic, fenomenul este interpretat ca un simptom al unei societăți fragile. Maria Drăgușin, sociolog, explică pentru Adevărul că „Erving Goffman vedea viața cotidiană ca pe o scenă socială, în care fiecare dintre noi joacă un rol. Această ‘față’ funcționează ca o formă de protecție, un mecanism prin care evităm respingerea sau critica. Totuși, menținerea acestei fațade are un cost: anxietatea, rușinea și teama de a greși devin prețul pentru a fi acceptați social.”

„Mulți tineri aleg astăzi să se confeseze ChatGPT-ului tocmai din frica de a nu fi judecați. Într-o lume în care vulnerabilitatea e interpretată ca slăbiciune, e mai ușor să vorbești cu un interlocutor care nu te contrazice și îți oferă răspunsuri echilibrate. ChatGPT devine astfel un confident lipsit de judecată, care oferă validare emoțională atunci când ceilalți par absenți”, afirmă Maria Drăgușin.

Sociologul avertizează însă asupra efectelor de lungă durată. „Pentru tinerii din generațiile milenială și Z, identitatea nu mai este un dat, ci un proces care trebuie negociat constant. Lumea contemporană este marcată de instabilitate și de pierderea reperelor tradiționale. Anthony Giddens vorbește despre insecuritatea ontologică: pierderea sentimentului de stabilitate a sinelui, o stare care descrie foarte bine fragilitatea generațiilor actuale. Într-o realitate impredictibilă, ChatGPT oferă o formă de predictibilitate și un sentiment de control. Însă tocmai această ‘intimitate artificială’ poate fi înșelătoare.”

„Inteligența artificială poate fi un mijloc prin care să cerem ajutor, dar nu ar trebui privită ca singura soluție. Într-o societate tot mai nesigură, AI-ul nu este cauza singurătății noastre, ci mai degrabă o oglindă a ei: un simptom al nevoii tot mai mari de ascultare, empatie și conexiune umană”, conchide Maria Drăgușin.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Sprijin important pentru pensionari. Ajutor de urgență pentru cei cu probleme de sănătate
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?