Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Trump: „Relația cu România e foarte bună, îmi plac mult românii, sunt un popor grozav”. Ce spune despre retragerea trupelor

Donald Trump a subliniat că „relația cu România este foarte bună” și că „îi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, după ce a fost întrebat despre retragerea trupelor americane.

Donald Trump FOTO: EPA-EFE
Donald Trump FOTO: EPA-EFE

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a întâlnit vineri, 7 noiembrie, la Washington cu Donald Trump pentru discuții despre războiul din Ucraina și importurile de petrol.

În cadrul întâlnirii, Trump a abordat și situația trupelor americane din România, după ce Pentagonul a anunțat o retragere parțială de la baza Kogălniceanu.

Donald Trump a subliniat că „relația cu România este foarte bună” și că „îi plac românii, cred că sunt un popor grozav”.

„Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Trump. 

„Ați spus că nu veți retrage trupe din Europa, dar Pentagonul a anunțat că a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România. V-ați răzgândit sau Pentagonul v-a ignorat decizia?”, a fost întrebarea unui jurnalist către Trump.

Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”, a spus Trump, întrebat despre retragerea trupelor americane din România.

„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația”, a răspuns Pete Hegseth.

Trump a mai adăugat că „relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună”. 

„Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău”, a spus Trump. 

Momentul poate fi urmărit de la min.15.32: 

SUA

