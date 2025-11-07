search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie din Cluj

Publicat:

Doctorița Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca. Cauza decesului urmează să fie stabilită prin expertiză medico-legală.

Doctorița Eva Kiss a murit FOTO:clujenii.ro
Doctorița Eva Kiss a murit FOTO:clujenii.ro

Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, doctorița Kiss avea probleme de sănătate.

Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist”, a declarat Dreghiciu, pentru presa locală.

Conform Poliției Cluj, în data de 7 noiembrie, în jurul orei 06.30, polițiștii au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul spitalului, ar fi fost găsită în stare de inconștiență.

„Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză. A fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Cluj.

Această tragedie vine după decesul doctoriței Ștefania Szabo (37 de ani), directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită, la finalul lunii octombrie, fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă.

Managerul unității și colegii au vorbit despre burnout, explicând că doctorița făcea și câte șapte gărzi pe lună. 

