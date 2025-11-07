Medicul lui Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits, a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România. „Mama mi-a spus: «Tu o să fii medic»”

Dr. Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș, în cadrul unei ceremonii organizate la Baia Mare.

În cadrul unui eveniment solemn desfășurat luni, 3 noiembrie 2025, la Centrul Millenium din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș doctorului Herman Berkovits, pediatu de renume internațional, consul onorific al României în Israel şi medic oficial al premierului Benjamin Netanyahu.

Distincția a fost acordată ca semn de apreciere pentru contribuția excepțională a doctorului Herman Berkovits la consolidarea relațiilor româno-israeliene și la promovarea valorilor umane, morale și profesionale care definesc spiritul maramureșean.

„Astăzi, am onorat un destin exemplar. Dr. Herman Berkovits este un om care, oriunde a ajuns în lume, a vorbit cu dragoste și respect despre Maramureș. Este un medic de vocație, un ambasador al binelui și un simbol al modestiei. (…) De aceea, am decis ca, de acum înainte, acest titlu de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș să fie oferit în timpul vieții celor care iubesc și reprezintă cu cinste județul nostru”, a declarat Gabriel-Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Cine este Herman Berkovits

Născut la Târgu Lăpuș, în Maramureș, dr. Herman Berkovits este unul dintre cei mai apreciați medici pediatri din Israel și o punte de legătură între România și statul israelian.

De-a lungul carierei sale, a fost medicul personal al prim-miniștrilor Israelului, consilier onorific pentru mai mulți premieri și miniștri români și un promotor al colaborării medicale, educaționale și culturale între cele două țări.

S-a implicat în numeroase inițiative umanitare, inclusiv în sprijinirea victimelor tragediei de la „Colectiv”, când a mobilizat medici și resurse din Israel pentru tratarea răniților.

Pentru întreaga sa activitate, a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al mai multor universități din România și este deja Cetățean de Onoare al municipiilor București, Iași, Târgu Lăpuș și Onești.

„Mama mi-a spus: «Tu o să fii medic»”

În discursul său, dr. Herman Berkovits a vorbit cu emoție despre influența mamei sale, supraviețuitoare a lagărului de la Auschwitz, care i-a insuflat dorința de a deveni medic.

„Mama atunci s-a jurat că dacă o să aibă vreodată un copil, o să fie medic. Și asta este motivul. Când eu eram în clasa I, deja mama mi-a spus: «Tu o să fii medic». Desigur, când m-am apropiat de clasa a XI-a, mama mi-a zis: «Tu mergi să fii medic și mergi să fii medic pediatru»”, a povestit el, punctând că această legătură profundă cu mama sa a devenit fundamentul carierei sale dedicate copiilor și suferinței umane.

Întâlnirea care i-a schimbat destinul

Dr. Herman Berkovits a povestit și despre întâlnirea providențială cu Benjamin Netanyahu, în urmă cu mai mulți ani, când actualul premier israelian i-a cerut să-l trateze pe fiul său. De atunci, între cei doi s-a legat o prietenie bazată pe încredere și respect.

„Benjamin Netanyahu este totdeauna pentru România, să facă orice pentru România, pentru mine, nu a existat o dată să mă refuze. (…) Iubește România foarte mult. Cunoaște România prin mine și știe cât de important pentru mine este legătura între România și Israel, iar eu fac totul ca să întăresc aceste legături”, mai declarat proaspărul Cetăţean de Onoare al Maramureşului.