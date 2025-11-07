search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Medicul lui Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits, a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România. „Mama mi-a spus: «Tu o să fii medic»”

0
0
Publicat:

Dr. Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș, în cadrul unei ceremonii organizate la Baia Mare.

Dr. Herman Berkovits la ceremonia de decernare a titlului de Cetăţean de Onoare. FOTO. CJ Maramureş
Dr. Herman Berkovits la ceremonia de decernare a titlului de Cetăţean de Onoare. FOTO. CJ Maramureş

În cadrul unui eveniment solemn desfășurat luni, 3 noiembrie 2025, la Centrul Millenium din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș doctorului Herman Berkovits, pediatu de renume internațional, consul onorific al României în Israel şi medic oficial al premierului Benjamin Netanyahu.

Distincția a fost acordată ca semn de apreciere pentru contribuția excepțională a doctorului Herman Berkovits la consolidarea relațiilor româno-israeliene și la promovarea valorilor umane, morale și profesionale care definesc spiritul maramureșean.

„Astăzi, am onorat un destin exemplar. Dr. Herman Berkovits este un om care, oriunde a ajuns în lume, a vorbit cu dragoste și respect despre Maramureș. Este un medic de vocație, un ambasador al binelui și un simbol al modestiei. (…) De aceea, am decis ca, de acum înainte, acest titlu de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș să fie oferit în timpul vieții celor care iubesc și reprezintă cu cinste județul nostru”, a declarat Gabriel-Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Cine este Herman Berkovits

Născut la Târgu Lăpuș, în Maramureș, dr. Herman Berkovits este unul dintre cei mai apreciați medici pediatri din Israel și o punte de legătură între România și statul israelian.

De-a lungul carierei sale, a fost medicul personal al prim-miniștrilor Israelului, consilier onorific pentru mai mulți premieri și miniștri români și un promotor al colaborării medicale, educaționale și culturale între cele două țări.

S-a implicat în numeroase inițiative umanitare, inclusiv în sprijinirea victimelor tragediei de la „Colectiv”, când a mobilizat medici și resurse din Israel pentru tratarea răniților.

Pentru întreaga sa activitate, a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al mai multor universități din România și este deja Cetățean de Onoare al municipiilor București, Iași, Târgu Lăpuș și Onești.

„Mama mi-a spus: «Tu o să fii medic»”

În discursul său, dr. Herman Berkovits a vorbit cu emoție despre influența mamei sale, supraviețuitoare a lagărului de la Auschwitz, care i-a insuflat dorința de a deveni medic.

„Mama atunci s-a jurat că dacă o să aibă vreodată un copil, o să fie medic. Și asta este motivul. Când eu eram în clasa I, deja mama mi-a spus: «Tu o să fii medic». Desigur, când m-am apropiat de clasa a XI-a, mama mi-a zis: «Tu mergi să fii medic și mergi să fii medic pediatru»”, a povestit el, punctând că această legătură profundă cu mama sa a devenit fundamentul carierei sale dedicate copiilor și suferinței umane.

Întâlnirea care i-a schimbat destinul

Dr. Herman Berkovits a povestit și despre întâlnirea providențială cu Benjamin Netanyahu, în urmă cu mai mulți ani, când actualul premier israelian i-a cerut să-l trateze pe fiul său. De atunci, între cei doi s-a legat o prietenie bazată pe încredere și respect.

„Benjamin Netanyahu este totdeauna pentru România, să facă orice pentru România, pentru mine, nu a existat o dată să mă refuze. (…) Iubește România foarte mult. Cunoaște România prin mine și știe cât de important pentru mine este legătura între România și Israel, iar eu fac totul ca să întăresc aceste legături”, mai declarat proaspărul Cetăţean de Onoare al Maramureşului.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Sprijin important pentru pensionari. Ajutor de urgență pentru cei cu probleme de sănătate
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?