Video Ponta vrea să revină în PSD: „Nu am plecat niciodată, m-au dat ei afară. Dacă mă primesc, mă întorc”

Fostul lider al PSD Victor Ponta a transmis la Congresul partidului că, deși a fost exclus de două ori, nu s-a despărțit niciodată de formațiunea social-democrată și este gata să revină dacă va fi primit înapoi.

„Eu n-am plecat niciodată din PSD. M-au dat ei afară, de două ori, și de fiecare dată s-a dovedit că eu am avut dreptate. Dacă mă primesc, mă întorc”, a spus Victor POnta, înante de congresul PSD.

Acesta a subliniat că PSD rămâne partidul cu care se identifică și în care s-a format ca om politic.

„Am crescut în PSD, mi-am asumat totul alături de acest partid și nu am nicio problemă să revin dacă oamenii de acolo consideră că pot fi util”, a adăugat Ponta.

Întrebat dacă PSD performează la guvernare, fostul premier a făcut referire la motivele care au dus la plecarea din partid.

„Sper să nu fiu dat a treia oară afară din PSD. Prima dată am zis că nu e bine să dăm jos guvernul Grindeanu. Se pare că am avut dreptate. A doua oară am spus că nu e normal ca PSD să susțină un candidat care nu are legătură cu partidul și am avut dreptate. A treia oară spun că PSD, guvernând cu USR, se va termina prost și nu am cum să guverneze împreună”, a spus Victor Ponta.

Partidul Social-Democrat și-a ales, vineri, noua conducere, în cadrul unui Congres Extraordinar. Sorin Grindeanu a fost singurul candidat pentru funcția de președinte și a obținut peste 2.700 de voturi „pentru”.