Grindeanu amenință Guvernul Bolojan: „Nu va exista niciun nou pachet de legi fără măsurile PSD de relansare economică”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 7 noiembrie, la Congresul extraordinar al partidului, că Guvernul nu va putea adopta niciun pachet de legi fără ca măsurile PSD de relansare economică să fie incluse.

„Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar!”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a criticat modul în care sunt gestionate instituțiile statului și a subliniat că adevărații dușmani ai României nu sunt micii producători sau angajații de rând.

„România a ajuns astăzi din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne, în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan. România pierde zi de zi zeci de milioane de euro bani europeni din cauza orgoliilor. Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern. Ci faptul că în vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire”, a declarat liderul PSD.