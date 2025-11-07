Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Black Friday la Cărturești: Reduceri pentru minte, suflet și distracție

Cărturești transformă luna noiembrie într-un adevărat festival al reducerilor! De Black Friday, ai ocazia să-ți îmbogățești biblioteca, să-ți completezi colecția de board games și să descoperi jocuri de societate captivante, toate la prețuri speciale.

Cărturești are oferte cu reduceri de până la 50% de Black Friday 2025
În cele ce urmează am făcut o selecție a celor mai căutate și vândute cărți și jocuri pentru tine:

Cărți care merită citite (și recitite)

Descoperă titluri esențiale, de la clasici ai literaturii până la aventuri pentru toate vârstele:

1
image

Secretul secretelor

O carte fascinantă despre înțelepciune și autocunoaștere

Vezi prețul și alte detalii

Ce e conștiința și unde se află „sediul” ei? Cum, cât și ce anume din realitatea care ne înconjoară percepem cu adevărat? Cum se deosebește realitatea percepută de cea „reală”? Dar există, de fapt, o realitate „reală”?

Toate acestea sunt întrebări care îi preocupă pe protagoniștii celui mai recent roman semnat Dan Brown, Secretul secretelor.

Și este oare posibil ca, o dată găsite, potențialele răspunsuri să fie folosite în scopuri deloc benefice? Pentru dezlegarea acestor enigme, o nouă misiune îl așteaptă pe profesorul de simbologie Robert Langdon, într-o altă confruntare cu un inamic incredibil.

DAN BROWN este autorul a opt bestselleruri internaționale, printre care Codul lui da Vinci, care a devenit una dintre cele mai bine vândute cărți ale tuturor timpurilor. Romanele sale al căror protagonist este Robert Langdon – Îngeri și demoni, Codul lui da Vinci, Simbolul pierdut, Inferno și Origini – au fost publicate în 56 de limbi din lumea întreagă, fiind vândute în peste 250 de milioane de exemplare.

În 2005, revista TIME l-a numit una dintre cele mai influente 100 de personalități ale lumii. A absolvit Colegiul Amherst și Academia Exeter, unde a și predate limba engleză înainte de a se dedica în exclusivitate scrisului. Trăiește în New England.

2
image

Cireșarii (5 volume)

O serie emblematică a copilăriei românești

Vezi prețul și alte detalii

O carte hipnotică. Un timp pur, dinainte de capitalism și în afara comunismului. O acțiune aproape atemporală. Personaje asemenea. Un roman care se citește sub tensiunea fiecărui dialog, a fiecărei aventuri, a enigmelor și a unor acțiuni a căror credibilitate vine din capacitatea lui Constantin Chiriță de a crea o lume în sine, aspirațională, inspiratoare.

Un roman care se recitește ca o încercare de a permanentiza prezența Cireșarilor.

Cireșarii… Tic, Măria, Lucia, Dan, Victor, Ionel, Ursu rămân lipiți de emoția afectivă a adolescenților, mai precis a celor care-și doresc prieteni asemenea lor și care visează să se îndrăgostească pentru întâia oară.

Cireșarii a fost ecranizat de două ori în cinematografia românească: de Andrei Blaier în 1972, într-un serial, și de Adrian Petrigenaru, în 1984.

3
image

Crimă și pedeapsă

Capodopera lui Dostoievski, într-o ediție de colecție

Vezi prețul și alte detalii

Romanul Crimă și pedeapsă a consacrat gloria literară a lui Dostoievski fiind publicat inițial în revista Russki Vestnik în 1866. Primit cu interes de contemporani și tradus în întreaga Europa a secolului al XIX-lea, romanul Crimă și pedeapsă a reprezentat și o primă formulare literară a concepției filosofice dostoievskiene.

Crimă și pedeapsă este primul roman social-filosofic al lui Dostoievski care tratează psihologia crimei, una din preocupările tematice preponderente ale scriitorului fiind reliefarea suferințelor și a mizeriei la care este condamnată omenirea.

Dostoievski așează ideea principală a romanului (crima) în centrul controverselor epocii și realizează această dezbatere în cadrul unei narațiuni, respectând toate regulile construcției epice, lăsând permanent impresia că nu face decât să relateze întâmplările petrecute în viața unui număr limitat de personaje într-o perioadă de timp relativ scurtă.

Board games educative și interactive

Pentru cei mici (și nu numai), board games-urile educative sunt o alegere perfectă:

1
image

Pachet – Creion electronic și carte – Atlasul Lumii Descoperă lumea

Copiii pot învăța o mulțime de informații interesante și utile

Vezi prețul și alte detalii

„Răspundel Istețel” este un concept educațional unic, prin intermediul căruia copiii pot învăța o mulțime de informații interesante și utile într-un mod amuzant și atractiv.

Descoperiți frumusețea planetei noastre! Familiarizați-vă cu toate continentele și oceanele lumii. Jocul cu creionul electronic vorbitor Albi 2.0 este o distracție ce nu se termină niciodată - el poate citi texte, reda cântece, poate emite sunete reale (ragetul leilor, cântecul păsărilor, sunetele vehiculelor etc.)

Creionul electronic vorbitor Albi 2.0 poate citi cărți, poate rezolva un test împreună cu tine sau poate să redea cântece ca un MP3 player. Acesta vine echipat cu un card de memorie de 32GB și dispune de funcția Bluetooth.

Aceasta functie vă ajută să conectați creionul electronic la boxe portabile sau căști wireless. Jocul cu creionul electronic Albi este o distracție ce nu se termină niciodată - stiloul poate citi texte, reda cântece, poate emite sunete reale (ragetul leilor, cântecul păsărilor, sunetele vehiculului etc.) și juca diferite jocuri și chestionare.

2
image

Pachet Răspundel istețel – Lumea animalelor (Carte și creion)

Explorează fauna

Vezi prețul și alte detalii

Faceți cunoștință cu animale din întreaga lume și aflați ce sunete fac precum și alte informații interesante despre ele.

Puteți să vă verificați cunoștințele cu ajutorul testelor distractive. Credeți că puteți recunoaște animalul al cărui venin era folosit de indieni pentru a-și unge săgețile? Știți care este cea mai mare rozătoare din lume? Puteți găsi un animal care nu are nevoie să bea apă deloc, deoarece obține toată apa de care are nevoie din alimente?

Creionul electronic vorbitor Albi 2.0 poate citi cărți, poate rezolva un test împreună cu tine sau poate să redea cântece că un MP3 player. Acesta vine echipat cu un card de memorie de 32GB și dispune de funcția Bluetooth. Această funcție vă ajuta să conectați creionul electronic la boxe portabile sau caști wireless. Jocul cu creionul electronic Albi este o distracție ce nu se termina niciodată - stiloul poate citi texte, reda cântece, poate emite sunete reale (răgetul leilor, cântecul pasărilor, sunetele vehiculului etc.) și juca diferite jocuri și chestionare.

Creionul Albi 2.0 este compatibil numai cu sistemul de operare Windows. Acesta conține un card de memorie MicroSD de 32 GB, are un conector USB 2.0 pentru conexiune de mare viteză și baterie reîncărcabilă. Pur și simplu conectați creionul la o priza sau într-un computer folosind cablul de reîncărcare. Creionul dispune de funcția Bluetooth. Aceasta funcție vă ajută să conectați creionul electronic la boxe portabile sau caști wireless. Însă nu funcționează împreună cu laptopuri sau smartphone-uri, fișierele bnl trebuie în continuare descărcate pe un device cu sistem de operare Windows pentru a putea fi copiate în creionul electronic.

Jocuri de societate pentru seri memorabile

Transformă serile cu prietenii în aventuri de neuitat:

1
image

Carcassonne Big Box (RO)

Jocul clasic de strategie cu extensii incluse

Vezi prețul și alte detalii

Carcassonne a câștigat rapid aprecierea criticilor, primind în 2001 distincția de Jocul Anului. De-a lungul timpului Carcassonne a cucerit un număr tot mai mare de jucători prin stilul captivant, varietatea în continua creștere prin extensiile sale și regulile simple de joc.

Jocul de bază oferă o experiență unică la fiecare partidă: jucătorii plasează cartonașe de teren într-un spațiu comun de joc și construiesc treptat un teritoriu variat. Punctele se obțin prin finalizarea celor mai multe și mai mari orașe, celor mai întinse drumuri și celor mai vaste câmpii.

Extensiile din colecția Carcassonne Big Box pot fi adăugate jocului de bază în orice combinație dorită. Fiecare aduce câte o particularitate ce rezultă în răsturnări de situație inedite și care duc jocul în direcții noi.

Construiește pe rând orașe, drumuri, mănăstiri și câmpuri, și îți adaptezi strategia în funcție de extensiile activ alese. Cu Carcassonne Big Box, fiecare partidă devine o aventură medievală complexă și diversă.

Alege Carcassonne Big Box și pregătește-te pentru zeci de ore de distracție cu toată lumea Carcassonne acasă!

2
image

Mysterium

Un joc cooperativ cu mister și suspans Intră în poveste

Vezi prețul și alte detalii

Vei îndrăzni să treci pragul bântuitului Conac al Misterelor?

În acest joc cooperativ, un jucător intră în rolul fantomei, iar ceilalți jucători au rol de medium. Toți au, însă, același scop: să deslușească straniile circumstanțe ale crimei și, astfel, să aducă pacea eternă unui suflet chinuit. Incapabilă să vorbească, fantoma totuși încearcă să comunice cu mediumurile prin viziuni. Numai interpretând corect mesajele eterice de la fantomă, mediumurile vor putea să refacă șirul evenimentelor acelei nopți fatale. Cooperarea și intuiția vor fi cheia rezolvării misterului. Noaptea este scurtă! Echipa are la dispoziție doar 7 ore în care să elucideze acest mister străvechi...

Intră! Așează-te și lasă intuiția să-ți fie călăuză!

3
image

Ticket to Ride Europa

Călătorește prin Europa cu trenul, într-un joc premiat

Vezi prețul și alte detalii

Ticket to Ride: Europe te duce într-o nouă aventură de-a lungul Europei. De la Edinburgh până la Constantinopole și de la Lisabona până la Moscova, vei vizita orașe mari din Europa sfârșitului de secolul XIX.

Mai mult decât doar o hartă nouă, acest joc aduce elemente noi de joc cum ar fi tunele, feriboturi și stații de tren.

Ca și originalul Ticket to Ride, jocul rămâne elegant de simplu, poate fi învățat în 5 minute și se adresează atât jucătorilor experimentați cât și celor ce joacă în familie. Acesta este un joc complet nou și nu necesită jocul original.

Cărți
