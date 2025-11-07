Black Friday 2025: Cele mai căutate produse cu reduceri mari pentru îngrijirea feței la Spring Farma

Îngrijirea feței nu este doar o rutină de frumusețe, ci un act de grijă față de propria sănătate și stare de bine. Pielea feței este expusă zilnic la factori agresivi precum poluarea, razele UV, stresul, variațiile de temperatură și machiajul. SpringFarma te întâmpină de Black Friday cu reduceri substanțiale la cele mai apreciate branduri pentru îngrijirea feței.

Fără o rutină corectă, aceste agresiuni pot duce la deshidratare, iritații, îmbătrânire prematură și apariția imperfecțiunilor.

O rutină de îngrijire bine aleasă ajută la:

Menținerea hidratării și elasticității pielii

Prevenirea și tratarea imperfecțiunilor (acnee, pete pigmentare, roșeață)

Protejarea împotriva factorilor externi

Încetinirea procesului de îmbătrânire cutanată

Redarea luminozității și uniformității tenului

Produsele potrivite – precum seruri cu ingrediente active, creme hidratante, măști purificatoare sau tratamente antirid – pot face o diferență vizibilă în aspectul și sănătatea pielii.

Îngrijirea feței este și un moment de relaxare, un ritual care ne conectează cu noi înșine. Indiferent de vârstă sau tipul de ten, o rutină constantă este cheia unui ten sănătos, luminos și plin de vitalitate.

Așa că, a venit momentul să-ți răsfeți tenul cu produse dermatocosmetice de top, la prețuri incredibil de mici.

În cele ce urmează îți vom prezenta o selecție a celor mai căutate produse pentru îngrijirea feței de Black Friday 2025 la Spring Farma, cu reduceri de până la 35%.

Exfoliere blândă și eficientă

Serum facial exfoliant cu Cărbune și Complex 5% AHA + PHA – Skincyclopedia Curăță porii, îmbunătățește textura pielii și oferă luminozitate

Beneficii Serum facial exfoliant cu Carbune si Complex 5% AHA + PHA, Skincyclopedia:

Exfoliază delicat și progresiv stratul de celule moarte de la suprafața pielii.

Ajută la purificarea porilor și prevenirea imperfecțiunilor.

Matifiază tenul, reducând aspectul lucios, mai ales în zona T.

Uniformizează nuanța pielii și îmbunătățește textura acesteia.

Contribuie la regenerarea celulară și la menținerea unui aspect proaspăt și luminos.

Formula fluidă, fără parfum, cu absorbție rapidă – ideală pentru rutinele axate pe ten mixt sau gras.

Fermitate și tonifiere

Crema de fata 20% Complex de fermitate, 50 ml, Skincyclopedia Ideală pentru tenul matur, oferă elasticitate și aspect revitalizat.

Beneficii Crema de față 20% Complex de Fermitate, Skincyclopedia:

Redă fermitatea și elasticitatea pielii, datorită complexului peptidic MATRIXYL®3000, care stimulează producția naturală de colagen și elastină.

Reduce semnele vizibile de îmbătrânire, precum ridurile fine, petele pigmentare și textura neuniformă, datorită Retinolului cu efect de reînnoire celulară.

Hidratează și catifelează intens, prin aportul de squalane, unt de shea și glicerină, ingrediente recunoscute pentru capacitatea lor de a reface bariera cutanată.

Uniformizează tonul pielii și redă luminozitatea tenului obosit, deshidratat sau cu pierdere de fermitate.

Acționează pe timpul nopții, când procesele naturale de regenerare sunt active, pentru o piele revitalizată dimineața.

Antirid intens și regenerare

Ser antirid multi-activ Time Control, 50 ml, Minus 417 Reduce liniile fine și oferă un efect de lifting vizibil

Beneficii Ser antirid, Minus 417:

Se absoarbe rapid, oferind o senzație de prospețime și confort instantaneu.

Conține extract de flori de mușețel și hamamelis pentru protecție și hrănire sporite.

Serul oferă hidratare profundă, lăsând pielea netedă, radiantă și elastică.

Servește ca bază excelentă pentru cremă hidratantă și machiaj.

Lifting instant în 60 secunde

Masca lifting cu efect in 60 secunde Radiant See Miracle, 50 ml, Minus 417 Perfectă pentru un ten luminos și ferm înainte de un eveniment

Beneficii Masca Miracle 60 de secunde cu efect de lifting Radiant See, Minus 417:

Oferă un efect de lifting vizibil în doar 60 de secunde;

Redefinește conturul feței și netezește instant liniile fine;

Revitalizează și conferă fermitate pielii;

Îmbunătățește textura și tonusul tenului;

Conține minerale de la Marea Moartă și ingrediente active care oferă un aspect proaspăt și luminos.

Reparare profundă și calmare

Ser Radical Skin Reform – Synergy Therm Efect de calmare a pielii sensibilizate, cu roșeață sau iritații.

Beneficii Radical Skin Reform Serum:

Rezultate vizibile la numai 8h de la prima aplicare

Indicat pentru: Ten Uleios; Ten Acneic în Zona T; Ten cu Imperfecțiuni; Ten cu Pori Dilatați

Cu acțiune de previne îmbătrânirea tenului și apariția ridurilor dar și diminuează ridurile fine deja existente

Efect seboregulator și matifiant al pielii

Efect de antioxidare și de regenerare a pielii, neutralizând efectul nociv al radicalilor liberi

Hidratare profundă și de lungă durată.â

Efect de calmare a pielii sensibilizate, cu roșeată sau iritații.

Hidratare și reparare intensivă

Ser ultra-reparator si ultra-hidratant Cicaplast B5, 30 ml, La Roche-Posay Un ser ultra-reparator, ideal pentru pielea sensibilă, iritată sau deshidratată.

Beneficii CICAPLAST B5 Ser:

Efect ultra-reparator și ultra-hidratant: Îmbunătățește vizibil calitatea pielii încă din prima zi*. Textura pielii este netezită și tenul devine mai uniform.

Eficacitate rapidă și durabilă: Hidratează intens pielea instantaneu.

Testat dermatologic și în condiții variate: Formula este testată chiar și după proceduri dermatologice superficiale și în diverse condiții climatice.

Formula hipoalergenică și minimalista: Testată dermatologic, pentru o utilizare sigură chiar și pe pielea sensibilă.

Black Friday la SpringFarma înseamnă reduceri reale, livrare rapidă și produse dermatocosmetice de top. Fie că vrei să tratezi, să hidratezi sau să previi, acum e momentul să alegi ce e mai bun pentru tenul tău.

